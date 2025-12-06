Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень

Українська енергосистема зазнала чергового масованого удару дронів та ракет. Унаслідок атаки пошкоджені енергооб’єкти, а обсяг вимушених обмежень споживання електроенергії по країні збільшено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Вночі та вранці російські війська здійснили уже восьму з початку року масовану атаку по енергетичній інфраструктурі. Під удар потрапили електростанції, об’єкти передачі та розподілу електроенергії у кількох регіонах, також, пошкоджено обладнання. Всюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше подати світло споживачам та повернути в роботу пошкоджені об’єкти.

Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки – обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання сьогодні вимушено збільшений. Наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5 – 3 черг одночасно. Також в усіх областях протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу – йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомили у компанії, станом на 8:45, 6 грудня, рівень споживання електроенергії був на 2,4% нижчим, ніж тиждень тому, через вимушені знеструмлення. 5 грудня ранковий максимум споживання був на 2,9% нижчим за показник попереднього дня. Причиною теж стало збільшення обсягів аварійних відключень через масовану атаку.

Враховуючи наслідки чергової масованої атаки на енергосистему і поточні погодні умови – необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні є дуже значною. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень – закликає Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Укренерго нагадує стежити "за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)".

Нагадаємо

На Київщині троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф дронами та ракетами. Серед постраждалих - жінка з уламковими пораненнями та чоловік з рваною раною гомілки.