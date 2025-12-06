$42.180.00
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
04:00 • 10453 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 21892 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 34398 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 29204 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 52359 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 36326 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 35607 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46190 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 51591 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Українська енергосистема зазнала восьмої з початку року масованої атаки, що призвело до пошкодження енергооб'єктів та збільшення обсягів вимушених обмежень споживання електроенергії. В усіх регіонах діють погодинні відключення та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень

Українська енергосистема зазнала чергового масованого удару дронів та ракет. Унаслідок атаки пошкоджені енергооб’єкти, а обсяг вимушених обмежень споживання електроенергії по країні збільшено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Вночі та вранці російські війська здійснили уже восьму з початку року масовану атаку по енергетичній інфраструктурі. Під удар потрапили електростанції, об’єкти передачі та розподілу електроенергії у кількох регіонах, також, пошкоджено обладнання. Всюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше подати світло споживачам та повернути в роботу пошкоджені об’єкти.

Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки – обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання сьогодні вимушено збільшений. Наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5 – 3 черг одночасно. Також в усіх областях протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу 

– йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомили у компанії, станом на 8:45, 6 грудня, рівень споживання електроенергії був на 2,4% нижчим, ніж тиждень тому, через вимушені знеструмлення. 5 грудня ранковий максимум споживання був на 2,9% нижчим за показник попереднього дня. Причиною теж стало збільшення обсягів аварійних відключень через масовану атаку.

Враховуючи наслідки чергової масованої атаки на енергосистему і поточні погодні умови – необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні є дуже значною. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень 

– закликає Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Укренерго нагадує стежити "за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)".

Нагадаємо

На Київщині троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф дронами та ракетами. Серед постраждалих - жінка з уламковими пораненнями та чоловік з рваною раною гомілки.

Алла Кіосак

