Ворожа атака на Київщину: троє поранених

На Київщині троє людей зазнали поранень унаслідок атаки рф. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог масовано атакував область дронами та ракетами, під ударом мирні населені пункти області.

На жаль, унаслідок атаки країни-терориста поранено троє людей. Так, у Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації. У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує - уточнив Калашник.

Він додав, що постраждалим надана вся необхідна медична допомога.

"Ворожа атака продовжується. Прошу всіх жителів області залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав голова ОВА.

Нагадаємо

В ніч на 6 грудня Україна зазнала масованої ворожої атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, вибухи пролунали в Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області.

