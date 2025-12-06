Ворожа атака на Київщину: троє поранених

$42.180.02
49.230.00
ukenru
5 грудня, 18:15 • 11947 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 21394 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 20832 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 40799 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 31271 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 33097 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 44385 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 50060 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 42554 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 76736 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
85%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд5 грудня, 16:49 • 6988 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 15021 перегляди
Що це взагалі означає – віддавати свою землю? Сирський про відмову від територій Україною в рамках мирного плану5 грудня, 18:10 • 3988 перегляди
кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грознийVideo22:31 • 7998 перегляди
Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи23:54 • 5782 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 15066 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 31414 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 40799 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 43356 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 76736 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Олена Зеленська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Індія
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 18436 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 26636 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 29189 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 43111 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 42804 перегляди
Актуальне
Техніка
Крилата ракета
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Ворожа атака на Київщину: троє поранених

Київ • УНН

 • 24 перегляди

На Київщині троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф дронами та ракетами. Серед постраждалих - жінка з уламковими пораненнями та чоловік з рваною раною гомілки.

Ворожа атака на Київщину: троє поранених

На Київщині троє людей зазнали поранень унаслідок атаки рф. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог масовано атакував область дронами та ракетами, під ударом мирні населені пункти області.

На жаль, унаслідок атаки країни-терориста поранено троє людей. Так, у Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації. У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує

- уточнив Калашник.

Він додав, що постраждалим надана вся необхідна медична допомога.

"Ворожа атака продовжується. Прошу всіх жителів області залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав голова ОВА.

Нагадаємо

В ніч на 6 грудня Україна зазнала масованої ворожої атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, вибухи пролунали в Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області.

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів через обстріл залізничної інфраструктури у Фастові06.12.25, 02:30 • 1198 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Київська область
Фастів
Україна