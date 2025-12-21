$42.340.00
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 6038 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 23535 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 52035 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 56639 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 38348 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 34389 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 35402 перегляди
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 39392 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26711 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Середній бюджет на святкування Нового року 2026 в росії становить близько 14 тисяч рублів, що майже вдвічі менше, ніж росіяни планували витратити на святкування 2025 року. Це пов'язано зі зростанням інфляції та подорожчанням продуктів, що призводить до економії та скорочення витрат на святкування.

росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка

Підготовка до святкування Нового року в росії відбувається на тлі зниження споживчої активності, а росіяни дедалі частіше економлять і скорочують витрати на святкування та продукти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За наявними даними, середній бюджет на святкування Нового року 2026 становить близько 14 тисяч рублів. Це майже вдвічі менше, ніж росіяни планували витратити на святкування 2025 року. росіяни дедалі частіше відмовляються від зайвих витрат і обмежуються мінімальним набором товарів та послуг.

Така динаміка пояснюється зростанням інфляції, подорожчанням продуктів харчування, житлово-комунальних послуг та одягу. Навіть традиційний новорічний стіл зазнає змін. Делікатеси не купують, уникаючи великих витрат. Загалом святкове меню зводиться до простих і поки ще доступних продуктів 

- йдеться у дописі.

На тлі економії зростає інтерес і до дешевших форматів відпочинку. Замість закордонних поїздок росіяни обирають оренду заміських будинків у межах країни, часто великими компаніями, щоб розділити витрати.

Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка20.12.25, 23:31 • 11898 переглядiв

Ринок святкових послуг теж відчуває падіння попиту. Організатори заходів, ведучі та ресторани повідомляють про зменшення кількості замовлень і відсутність дорогих запитів. Середній чек на організацію свят зріс, а попит на такі послуги скоротився приблизно на той самий відсоток. Це говорить про вкрай обережну поведінку споживачів 

- йдеться у повідомленні.

На тлі зниження святкової активності фіксуються й негативні соціальні показники. За статистикою, рівень смертності в росії під час новорічних свят зростає в середньому на 24%, сягаючи піку в новорічну ніч та на Різдво: лише 1 січня по країні помирає близько двох тисяч осіб. Основними причинами залишаються зловживання алкоголем, переїдання, нещасні випадки та самогубства.

Таким чином, Новий рік у росії дедалі більше втрачає риси масштабного й радісного свята та перетворюється на стриману, психологічно напружену подію. Попри небажання повністю відмовлятися від традицій, більшість росіян зустрічатиме 2026 рік у режимі жорсткої економії та зростаючої соціальної втоми, що яскраво відображає загальний стан споживчих і суспільних настроїв у країні 

- підсумовують у службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо

російська економіка стикається зі зростаючими труднощами, включаючи інфляцію та скорочення доходів, але це не приведе путіна до переговорів. Експерти вважають, що кремль може витримувати поточний темп бойових дій ще багато років, оскільки економіка рф не є критичним фактором для припинення війни.

Алла Кіосак

ЕкономікаНовини Світу
Новий рік
Війна в Україні
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України