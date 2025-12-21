Підготовка до святкування Нового року в росії відбувається на тлі зниження споживчої активності, а росіяни дедалі частіше економлять і скорочують витрати на святкування та продукти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За наявними даними, середній бюджет на святкування Нового року 2026 становить близько 14 тисяч рублів. Це майже вдвічі менше, ніж росіяни планували витратити на святкування 2025 року. росіяни дедалі частіше відмовляються від зайвих витрат і обмежуються мінімальним набором товарів та послуг.

Така динаміка пояснюється зростанням інфляції, подорожчанням продуктів харчування, житлово-комунальних послуг та одягу. Навіть традиційний новорічний стіл зазнає змін. Делікатеси не купують, уникаючи великих витрат. Загалом святкове меню зводиться до простих і поки ще доступних продуктів - йдеться у дописі.

На тлі економії зростає інтерес і до дешевших форматів відпочинку. Замість закордонних поїздок росіяни обирають оренду заміських будинків у межах країни, часто великими компаніями, щоб розділити витрати.

Ринок святкових послуг теж відчуває падіння попиту. Організатори заходів, ведучі та ресторани повідомляють про зменшення кількості замовлень і відсутність дорогих запитів. Середній чек на організацію свят зріс, а попит на такі послуги скоротився приблизно на той самий відсоток. Це говорить про вкрай обережну поведінку споживачів - йдеться у повідомленні.

На тлі зниження святкової активності фіксуються й негативні соціальні показники. За статистикою, рівень смертності в росії під час новорічних свят зростає в середньому на 24%, сягаючи піку в новорічну ніч та на Різдво: лише 1 січня по країні помирає близько двох тисяч осіб. Основними причинами залишаються зловживання алкоголем, переїдання, нещасні випадки та самогубства.

Таким чином, Новий рік у росії дедалі більше втрачає риси масштабного й радісного свята та перетворюється на стриману, психологічно напружену подію. Попри небажання повністю відмовлятися від традицій, більшість росіян зустрічатиме 2026 рік у режимі жорсткої економії та зростаючої соціальної втоми, що яскраво відображає загальний стан споживчих і суспільних настроїв у країні - підсумовують у службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо

російська економіка стикається зі зростаючими труднощами, включаючи інфляцію та скорочення доходів, але це не приведе путіна до переговорів. Експерти вважають, що кремль може витримувати поточний темп бойових дій ще багато років, оскільки економіка рф не є критичним фактором для припинення війни.