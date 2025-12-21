$42.340.00
Зеленський заявив про необхідність консультацій з європейськими партнерами після роботи української команди в США

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про необхідність консультацій з європейськими партнерами після дипломатичної роботи в США. Він наголосив, що справжні сигнали від росії залишаються негативними, попри конструктивні переговори.

Зеленський заявив про необхідність консультацій з європейськими партнерами після роботи української команди в США

Після роботи в США української дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стере, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави поінформував про дипломатичну роботу цими днями. Українська команда у Флориді працювала з американською стороною, були також запрошені європейські представники. Президент зазначив: важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку.

Крім того, Зеленський наголосив, що справжні сигнали від росії тільки негативні – штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тільки продовжуються. Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали.

Глава держави також подякував Норвегії за підтримку та готовність допомагати в подальшому як із тиском на росію, так і у відновленні після ударів. Норвегія допомагатиме Україні з енергетичною стійкістю.

Є спільне відчуття, що після роботи в США української дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами 

- резюмував Зеленський.

Додамо

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про запропонований формат можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
