Зеленский заявил о необходимости консультаций с европейскими партнерами после работы украинской команды в США

После работы украинской дипломатической команды в США необходимо будет провести консультации в более широком кругу с европейскими партнерами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства проинформировал о дипломатической работе в эти дни. Украинская команда во Флориде работала с американской стороной, были также приглашены европейские представители. Президент отметил: важно, что в этих переговорах есть конструктив, и многое зависит именно от того, чтобы в России почувствовали необходимость закончить войну реально, и это не должно быть риторической или политической игрой с российской стороны.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что настоящие сигналы от России только негативные – штурмы на фронте, российские военные преступления в приграничье и удары по нашей инфраструктуре только продолжаются. Нужно, чтобы об этом всем в мире не молчали.

Глава государства также поблагодарил Норвегию за поддержку и готовность помогать в дальнейшем как с давлением на Россию, так и в восстановлении после ударов. Норвегия будет помогать Украине с энергетической устойчивостью.

Есть общее ощущение, что после работы украинской дипломатической команды в США необходимо будет провести консультации и в более широком кругу с европейскими партнерами - резюмировал Зеленский.

Добавим

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложенном формате возможной совместной встречи после переговоров США и России.