Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 7776 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 24207 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 52771 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 57449 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 38618 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 34646 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 35569 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 39607 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26747 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
Графики отключений электроэнергии
Зеленский заявил о необходимости консультаций с европейскими партнерами после работы украинской команды в США

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости консультаций с европейскими партнерами после дипломатической работы в США. Он подчеркнул, что настоящие сигналы от России остаются негативными, несмотря на конструктивные переговоры.

Зеленский заявил о необходимости консультаций с европейскими партнерами после работы украинской команды в США

После работы украинской дипломатической команды в США необходимо будет провести консультации в более широком кругу с европейскими партнерами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства проинформировал о дипломатической работе в эти дни. Украинская команда во Флориде работала с американской стороной, были также приглашены европейские представители. Президент отметил: важно, что в этих переговорах есть конструктив, и многое зависит именно от того, чтобы в России почувствовали необходимость закончить войну реально, и это не должно быть риторической или политической игрой с российской стороны.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что настоящие сигналы от России только негативные – штурмы на фронте, российские военные преступления в приграничье и удары по нашей инфраструктуре только продолжаются. Нужно, чтобы об этом всем в мире не молчали.

Глава государства также поблагодарил Норвегию за поддержку и готовность помогать в дальнейшем как с давлением на Россию, так и в восстановлении после ударов. Норвегия будет помогать Украине с энергетической устойчивостью.

Есть общее ощущение, что после работы украинской дипломатической команды в США необходимо будет провести консультации и в более широком кругу с европейскими партнерами 

- резюмировал Зеленский.

Посланник путина дмитриев прибыл в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером - СМИ20.12.25, 20:23 • 4930 просмотров

Добавим

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложенном формате возможной совместной встречи после переговоров США и России.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Йонас Гар Стере
Норвегия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина