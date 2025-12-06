$42.180.02
5 декабря, 18:15 • 12083 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 21690 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 20958 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 40981 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 31361 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 33139 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 44414 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 50084 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 42575 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 76795 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Вражеская атака на Киевскую область: трое раненых

Киев • УНН

 • 342 просмотра

В Киевской области три человека получили ранения в результате массированной атаки РФ дронами и ракетами. Среди пострадавших - женщина с осколочными ранениями и мужчина с рваной раной голени.

Вражеская атака на Киевскую область: трое раненых

В Киевской области три человека получили ранения в результате атаки РФ. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Подробности

По его словам, враг массированно атаковал область дронами и ракетами, под ударом мирные населенные пункты области.

К сожалению, в результате атаки страны-террориста ранены три человека. Так, в Вышгородском районе женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника. Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь оказана на месте, без госпитализации. В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени. В госпитализации не нуждается

- уточнил Калашник.

Он добавил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Вражеская атака продолжается. Прошу всех жителей области оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвал глава ОВА.

Напомним

В ночь на 6 декабря Украина подверглась массированной вражеской атаке. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К, взрывы прогремели в Чернигове, Днепре, Запорожье, Киеве и области.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Киевская область
Fastiv
Украина