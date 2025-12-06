Вражеская атака на Киевскую область: трое раненых

В Киевской области три человека получили ранения в результате атаки РФ. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Подробности

По его словам, враг массированно атаковал область дронами и ракетами, под ударом мирные населенные пункты области.

К сожалению, в результате атаки страны-террориста ранены три человека. Так, в Вышгородском районе женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника. Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь оказана на месте, без госпитализации. В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени. В госпитализации не нуждается - уточнил Калашник.

Он добавил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Вражеская атака продолжается. Прошу всех жителей области оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвал глава ОВА.

Напомним

В ночь на 6 декабря Украина подверглась массированной вражеской атаке. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К, взрывы прогремели в Чернигове, Днепре, Запорожье, Киеве и области.

