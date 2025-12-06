Укрзалізниця меняет маршруты поездов из-за обстрела железнодорожной инфраструктуры в Фастове

$42.180.02
5 декабря, 18:15 • 11683 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 20723 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 20406 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 40232 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 30982 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 32952 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 44273 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 49986 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 42493 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 76553 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Популярные новости
Нью-Йорк во власти заморозков и обледенения: переменчивая температура побила 80-летний рекорд5 декабря, 16:49 • 6588 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 14705 просмотра
Что это вообще значит – отдавать свою землю? Сырский об отказе от территорий Украиной в рамках мирного плана5 декабря, 18:10 • 3684 просмотра
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозныйVideo22:31 • 7592 просмотра
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы23:54 • 5162 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 14726 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 31204 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 40234 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 43192 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 76554 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 18316 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 26494 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 29065 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 42989 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 42688 просмотра
Укрзалізниця меняет маршруты поездов из-за обстрела железнодорожной инфраструктуры в Фастове

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Укрзалізниця оперативно меняет маршруты пассажирских поездов, следовавших через Фастов, Киевской области, из-за массированного обстрела железнодорожной инфраструктуры. Задержки контролируемы, движение не останавливается, в то же время по всей Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Укрзалізниця меняет маршруты поездов из-за обстрела железнодорожной инфраструктуры в Фастове

В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове (Киевская область) Укрзализныця (УЗ) оперативно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение перевозчика.

Детали

Отмечается, что задержки пока контролируемые, а диспетчеры позаботятся о возможных пересадках.

В самом Фастове тревога еще продолжается, люди находятся в укрытиях. Просим внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах. Движение не останавливается

- говорится в сообщении.

Тем временем Воздушные силы ВСУ сообщают, что по всей Украине существует ракетная опасность из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Напомним

В ночь на 6 декабря Украина подверглась массированной вражеской атаке. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К, взрывы прогремели в Чернигове, Днепре, Запорожье, Киеве и области.

"Укрзализныця" ограничит курсирование пригородных поездов в декабре: графики тоже изменят26.11.25, 16:21 • 3554 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПроисшествия
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевская область
Fastiv
Украинская железная дорога
Военно-воздушные силы Украины
МиГ-31
Украина