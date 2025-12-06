Укрзалізниця меняет маршруты поездов из-за обстрела железнодорожной инфраструктуры в Фастове

В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове (Киевская область) Укрзализныця (УЗ) оперативно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение перевозчика.

Детали

Отмечается, что задержки пока контролируемые, а диспетчеры позаботятся о возможных пересадках.

В самом Фастове тревога еще продолжается, люди находятся в укрытиях. Просим внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах. Движение не останавливается - говорится в сообщении.

Тем временем Воздушные силы ВСУ сообщают, что по всей Украине существует ракетная опасность из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Напомним

В ночь на 6 декабря Украина подверглась массированной вражеской атаке. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К, взрывы прогремели в Чернигове, Днепре, Запорожье, Киеве и области.

