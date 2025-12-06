Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД

россия в ночь на 6 декабря снова била по гражданской инфраструктуре дронами и ракетами. Под атакой оказались 10 регионов. Ранены по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Ночь была тяжелой. россия снова била по гражданской инфраструктуре дронами и ракетами. Под атакой оказались 10 регионов. В большинстве из них - прямые попадания по жилым домам, энергетике, железной дороге - сообщил Клименко.

По его словам, повреждено более двух десятков домов в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях.

Ранены по меньшей мере 8 человек:

• 3 - в Киевской области

• 3 - в Днепропетровской области

• 2 - во Львовской области

Добавим

Также Клименко рассказал больше о разрушениях, которые были нанесены во время массированной атаки рф на Украину:

в Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала.;

в Луцке, Днепре и Белой Церкви спасатели тушат тысячи квадратных метров складских помещений с продуктами и медикаментами.

Пали настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая: Зеленский отреагировал на массированную атаку рф

Продолжается ликвидация пожаров на энергетических объектах Киевской и Львовской областей. К работе привлечены почти 500 спасателей и около 200 полицейских. Полиция документирует преступления, собирает доказательства, помогает людям, проверяет территории на наличие опасных обломков боеприпасов - добавил Клименко.

По его словам, ГСЧС работает на 24 локациях:

• на 17 уже завершено тушение пожаров;

• на 7 работа продолжается;

Самые сложные точки, как сообщил глава МВД, - крупные пожары на складах в Луцке, Днепре и Белой Церкви. Там работают роботизированные комплексы и авиация ГСЧС.

Комбинированная атака рф в ночь на 6 декабря: Украина сбила 615 воздушных целей из 704, зафиксированы попадания ракет и дронов на 29 локациях