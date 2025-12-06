Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 1886 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 8772 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
04:00 • 13060 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 23960 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 36224 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 30270 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 54166 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 36854 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 35935 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46495 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
88%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы5 декабря, 23:54 • 16781 просмотра
ЦПД: путин во время интервью уклонился от ответа о разрушении домов на востоке Украины6 декабря, 01:28 • 7232 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: трое раненых6 декабря, 01:53 • 8426 просмотра
Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW6 декабря, 03:03 • 10249 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto6 декабря, 03:34 • 16056 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 23359 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 38763 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 54169 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 49444 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 82798 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Fastiv
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 21911 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 30213 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 32468 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 46405 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 45792 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление

Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД

Киев • УНН

 • 540 просмотра

В ночь на 6 декабря россия атаковала 10 регионов Украины дронами и ракетами, ранив по меньшей мере 8 человек. Повреждены более двух десятков домов, энергетические объекты, железнодорожный вокзал в Фастове и складские помещения.

Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД

россия в ночь на 6 декабря снова била по гражданской инфраструктуре дронами и ракетами. Под атакой оказались 10 регионов. Ранены по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Ночь была тяжелой. россия снова била по гражданской инфраструктуре дронами и ракетами. Под атакой оказались 10 регионов. В большинстве из них - прямые попадания по жилым домам, энергетике, железной дороге

- сообщил Клименко.

По его словам, повреждено более двух десятков домов в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях.

Ранены по меньшей мере 8 человек:

• 3 - в Киевской области

• 3 - в Днепропетровской области

• 2 - во Львовской области

Добавим

Также Клименко рассказал больше о разрушениях, которые были нанесены во время массированной атаки рф на Украину:

  • в Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала.;
    • в Луцке, Днепре и Белой Церкви спасатели тушат тысячи квадратных метров складских помещений с продуктами и медикаментами.

      Пали настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая: Зеленский отреагировал на массированную атаку рф06.12.25, 11:17 • 982 просмотра

      Продолжается ликвидация пожаров на энергетических объектах Киевской и Львовской областей. К работе привлечены почти 500 спасателей и около 200 полицейских. Полиция документирует преступления, собирает доказательства, помогает людям, проверяет территории на наличие опасных обломков боеприпасов

      - добавил Клименко.

      По его словам, ГСЧС работает на 24 локациях:

      • на 17 уже завершено тушение пожаров;

      • на 7 работа продолжается;

      Самые сложные точки, как сообщил глава МВД, - крупные пожары на складах в Луцке, Днепре и Белой Церкви. Там работают роботизированные комплексы и авиация ГСЧС.

      Комбинированная атака рф в ночь на 6 декабря: Украина сбила 615 воздушных целей из 704, зафиксированы попадания ракет и дронов на 29 локациях06.12.25, 10:19 • 1648 просмотров

      Антонина Туманова

      Война в Украине
      Энергетика
      Военное положение
      Война в Украине
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Львовская область
      Житомирская область
      Киевская область
      Днепропетровская область
      Fastiv
      Днепр
      Игорь Клименко
      Украина
      Белая Церковь
      Луцк