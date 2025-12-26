Колесо обозрения на Подоле в Киеве прекратило работу: владелец начал демонтаж по требованию прокуратуры
Киев • УНН
После серии предписаний от городских властей популярный аттракцион в центре Киева сносят, несмотря на положительные результаты технической экспертизы конструкций. Владелец сооружения согласился провести демонтаж собственными силами после получения официальных требований от инспекции по благоустройству.
Популярный аттракцион в центре Киева сносят после серии предписаний от городских властей, несмотря на положительные результаты технической экспертизы конструкций. Об этом сообщается на официальном Портале Киева, пишет УНН.
Подробности
Департамент территориального контроля города Киева сообщил о закрытии аттракциона "Панорамное колесо обозрения". Решение принято по требованию прокуратуры. Владелец сооружения согласился провести демонтаж собственными силами после получения официальных требований от инспекции по благоустройству.
Специалисты Департамента неоднократно выдавали предписание о демонтаже аттракциона. В частности, последнее предписание выдано 22 декабря этого года. Кроме того, работники инспекции по благоустройству составили админпротокол на владельцев аттракциона
В то же время он уточнил, что непосредственный демонтаж таких объектов не относится к прямым полномочиям земельных или контролирующих департаментов города.
Техническое состояние объекта
Колесо обозрения было установлено на Подоле в 2017 году. Согласно последнему Акту периодического технического осмотра от 21 октября 2025 года, аттракцион находился в исправном состоянии. Эксперты "Межрегионального экспертно-технического центра" подтвердили безопасность эксплуатации: металлоконструкции, узлы и механизмы выдержали испытания, трещин или деформаций обнаружено не было.
Сейчас городская администрация ведет переговоры с владельцем о возможном переносе аттракциона на другую локацию в Киеве.
Напомним
Ранее сообщалось, что Киевская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.