13:36 • 5162 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 12674 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 24606 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 18183 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 15740 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 17099 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19398 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 37864 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17165 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 35171 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
публикации
Эксклюзивы
Колесо обозрения на Подоле в Киеве прекратило работу: владелец начал демонтаж по требованию прокуратуры

Киев • УНН

 • 22 просмотра

После серии предписаний от городских властей популярный аттракцион в центре Киева сносят, несмотря на положительные результаты технической экспертизы конструкций. Владелец сооружения согласился провести демонтаж собственными силами после получения официальных требований от инспекции по благоустройству.

Колесо обозрения на Подоле в Киеве прекратило работу: владелец начал демонтаж по требованию прокуратуры

Популярный аттракцион в центре Киева сносят после серии предписаний от городских властей, несмотря на положительные результаты технической экспертизы конструкций. Об этом сообщается на официальном Портале Киева, пишет УНН.

Подробности

Департамент территориального контроля города Киева сообщил о закрытии аттракциона "Панорамное колесо обозрения". Решение принято по требованию прокуратуры. Владелец сооружения согласился провести демонтаж собственными силами после получения официальных требований от инспекции по благоустройству.

Специалисты Департамента неоднократно выдавали предписание о демонтаже аттракциона. В частности, последнее предписание выдано 22 декабря этого года. Кроме того, работники инспекции по благоустройству составили админпротокол на владельцев аттракциона 

– отметил директор Департамента территориального контроля Михаил Будилов.

В то же время он уточнил, что непосредственный демонтаж таких объектов не относится к прямым полномочиям земельных или контролирующих департаментов города.

Техническое состояние объекта

Колесо обозрения было установлено на Подоле в 2017 году. Согласно последнему Акту периодического технического осмотра от 21 октября 2025 года, аттракцион находился в исправном состоянии. Эксперты "Межрегионального экспертно-технического центра" подтвердили безопасность эксплуатации: металлоконструкции, узлы и механизмы выдержали испытания, трещин или деформаций обнаружено не было.

Сейчас городская администрация ведет переговоры с владельцем о возможном переносе аттракциона на другую локацию в Киеве.

Напомним

Ранее сообщалось, что Киевская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона. 

Степан Гафтко

