Колесо огляду на Подолі У Києві припинило роботу: власник розпочав демонтаж на вимогу прокуратури

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 5152 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 12660 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 24585 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 18169 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 15728 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 17095 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19394 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 37853 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17163 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 35164 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
86%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 19695 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 10302 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 20894 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 11957 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo11:33 • 11458 перегляди
Публікації
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 4586 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 24585 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 37853 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 35164 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 91072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Чернігівська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 1252 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 4172 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 19756 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 24485 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 28126 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Серіали
Опалення

Колесо огляду на Подолі У Києві припинило роботу: власник розпочав демонтаж на вимогу прокуратури

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Після серії приписів від міської влади популярний атракціон у центрі Києва зносять, попри позитивні результати технічної експертизи конструкцій. Власник споруди погодився провести демонтаж власними силами після отримання офіційних вимог від інспекції з благоустрою.

Колесо огляду на Подолі У Києві припинило роботу: власник розпочав демонтаж на вимогу прокуратури

Популярний атракціон у центрі Києва зносять після серії приписів від міської влади, попри позитивні результати технічної експертизи конструкцій. Про це повідомляється на офіційному Порталі Києва, пише УНН.

Деталі

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив про закриття атракціону "Панорамне колесо огляду". Рішення прийнято на вимогу прокуратури. Власник споруди погодився провести демонтаж власними силами після отримання офіційних вимог від інспекції з благоустрою.

Фахівці Департаменту неодноразово видавали припис про демонтаж атракціону. Зокрема, останній припис видано 22 грудня цього року. Окрім того, працівники інспекції з благоустрою склали адмінпротокол на власників атракціону 

– зазначив директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Водночас він уточнив, що безпосередній демонтаж таких об'єктів не належить до прямих повноважень земельних чи контролюючих департаментів міста.

Технічний стан об'єкта

Колесо огляду було встановлене на Подолі у 2017 році. Згідно з останнім Актом періодичного технічного огляду від 21 жовтня 2025 року, атракціон перебував у справному стані. Експерти "Міжрегіонального експертно-технічного центру" підтвердили безпечність експлуатації: металоконструкції, вузли та механізми витримали випробування, тріщин чи деформацій виявлено не було.

Наразі міська адміністрація веде переговори з власником щодо можливого перенесення атракціону на іншу локацію в Києві.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Київська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. 

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
Техніка
Київська міська державна адміністрація
Київ