Колесо огляду на Подолі У Києві припинило роботу: власник розпочав демонтаж на вимогу прокуратури
Київ • УНН
Після серії приписів від міської влади популярний атракціон у центрі Києва зносять, попри позитивні результати технічної експертизи конструкцій. Власник споруди погодився провести демонтаж власними силами після отримання офіційних вимог від інспекції з благоустрою.
Деталі
Департамент територіального контролю міста Києва повідомив про закриття атракціону "Панорамне колесо огляду". Рішення прийнято на вимогу прокуратури. Власник споруди погодився провести демонтаж власними силами після отримання офіційних вимог від інспекції з благоустрою.
Фахівці Департаменту неодноразово видавали припис про демонтаж атракціону. Зокрема, останній припис видано 22 грудня цього року. Окрім того, працівники інспекції з благоустрою склали адмінпротокол на власників атракціону
Водночас він уточнив, що безпосередній демонтаж таких об'єктів не належить до прямих повноважень земельних чи контролюючих департаментів міста.
Технічний стан об'єкта
Колесо огляду було встановлене на Подолі у 2017 році. Згідно з останнім Актом періодичного технічного огляду від 21 жовтня 2025 року, атракціон перебував у справному стані. Експерти "Міжрегіонального експертно-технічного центру" підтвердили безпечність експлуатації: металоконструкції, вузли та механізми витримали випробування, тріщин чи деформацій виявлено не було.
Наразі міська адміністрація веде переговори з власником щодо можливого перенесення атракціону на іншу локацію в Києві.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Київська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону.