У Києві можуть закрити колесо огляду на Подолі через незадовільний стан конструкцій
Київ • УНН
Київська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт та заборону експлуатації колеса огляду на Подолі. Причиною є незадовільний стан опорної металевої конструкції, що розміщена на дерев'яних брусах з ознаками гниття та руйнування.
Київська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Про це повідомляє столична прокуратура, пише УНН.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке проводиться за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за ч. 2 ст. 272 КК України, а саме за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації колеса огляду на Подолі, оглядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані
Зокрема зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей.
Відтак в рамках досудового розслідування, яке наразі триває, Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації. Таким чином ми хочемо упередити можливі негативні наслідки користування атракціоном.
На фото та відео – стан деревних брусів, на яких тримаються металеві конструкції.
