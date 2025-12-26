$41.930.22
10:07 • 2098 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 4570 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 12707 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 8684 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 14215 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 12079 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 13829 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 22973 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 74477 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 70797 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
У Києві можуть закрити колесо огляду на Подолі через незадовільний стан конструкцій

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Київська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт та заборону експлуатації колеса огляду на Подолі. Причиною є незадовільний стан опорної металевої конструкції, що розміщена на дерев'яних брусах з ознаками гниття та руйнування.

У Києві можуть закрити колесо огляду на Подолі через незадовільний стан конструкцій

Київська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Про це повідомляє столична прокуратура, пише УНН.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке проводиться за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за ч. 2 ст. 272 КК України, а саме за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації колеса огляду на Подолі, оглядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані

- йдеться у повідомленні.

Зокрема зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей.

Відтак в рамках досудового розслідування, яке наразі триває, Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації. Таким чином ми хочемо упередити можливі негативні наслідки користування атракціоном.

На фото та відео – стан деревних брусів, на яких тримаються металеві конструкції.

Різдвяна хода із зірками пройшла центральними площами та вулицями Києва 25.12.25, 16:42 • 3450 переглядiв

Ольга Розгон

