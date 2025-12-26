В Киеве могут закрыть колесо обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния конструкций
Киев • УНН
Киевская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте и запрете эксплуатации колеса обозрения на Подоле. Причиной является неудовлетворительное состояние опорной металлической конструкции, расположенной на деревянных брусьях с признаками гниения и разрушения.
В рамках досудебного расследования уголовного производства, которое проводится под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева по ч. 2 ст. 272 УК Украины, а именно по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации колеса обозрения на Подоле, осмотром аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии
В частности, зафиксировано, что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей.
Поэтому в рамках досудебного расследования, которое сейчас продолжается, Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации. Таким образом мы хотим предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом.
На фото и видео – состояние деревянных брусьев, на которых держатся металлические конструкции.
