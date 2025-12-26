$41.930.22
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 7024 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 14736 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 10354 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 15959 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 12587 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 14176 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 23126 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 75427 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 71001 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
В Киеве могут закрыть колесо обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния конструкций

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Киевская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте и запрете эксплуатации колеса обозрения на Подоле. Причиной является неудовлетворительное состояние опорной металлической конструкции, расположенной на деревянных брусьях с признаками гниения и разрушения.

В Киеве могут закрыть колесо обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния конструкций

Киевская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона. Об этом сообщает столичная прокуратура, пишет УНН.

В рамках досудебного расследования уголовного производства, которое проводится под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева по ч. 2 ст. 272 УК Украины, а именно по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации колеса обозрения на Подоле, осмотром аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии

- говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано, что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей.

Поэтому в рамках досудебного расследования, которое сейчас продолжается, Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации. Таким образом мы хотим предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом.

На фото и видео – состояние деревянных брусьев, на которых держатся металлические конструкции.

Рождественское шествие со звездами прошло по центральным площадям и улицам Киева25.12.25, 16:42 • 3454 просмотра

Ольга Розгон

