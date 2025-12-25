$42.150.05
Рождественское шествие со звездами прошло по центральным площадям и улицам Киева

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В Киеве 25 декабря состоялось Рождественское шествие со звездами, стартовавшее на Михайловской площади. Мероприятие, организованное Музеем Ивана Гончара, приглашало к участию семьи, фольклорные группы, хоровые коллективы и ветеранов.

Рождественское шествие со звездами прошло по центральным площадям и улицам Киева
Фото: Музей Ивана Гончара

В четверг, 25 декабря, в центре Киева прошло Рождественское шествие со звездами. Об этом сообщает УНН.

Детали

О событии ранее сообщал Музей Ивана Гончара. К шествию приглашали присоединиться всех желающих. Речь идет о семьях с детьми, фольклорных группах, хоровых коллективах, художниках. Нести свет Рождества приглашали ветеранов российско-украинской войны и военных.

Маршрут шествия выглядел так: Михайловская площадь - Софийская площадь - Золотые ворота - ул. Владимирская - Оперный театр - ул. Богдана Хмельницкого - Крещатик - Майдан Независимости. Сбор был назначен в 12:00 на Михайловской площади.

В Киеве это событие зажглось от Львова и впервые состоялось в 2014 году во время Революции Достоинства. Древняя традиция хождения колядников и Вертепов со звездами известна в Украине с XVII века. Ныне во многих городах и селах Украины дети и взрослые колядуют и щедруют с расписанными разноцветными звездами. Рождественская звезда олицетворяет Вифлеемскую звезду, которая возвестила о рождении Бога, символизируя победу света над тьмой

 - говорится в сообщении.

Музей Ивана Гончара опубликовал видео шествия.

Напомним

Украина празднует Рождество 25 декабря, но выходного дня не предвидится из-за военного положения. Праздник имеет глубокие семейные традиции, включая 12 постных блюд на Сочельник, главным из которых является кутья.

Также УНН сообщал, что в Лондоне возле офиса главы британского правительства установили рождественскую елку, которую украшает изготовленная в Тернополе жар-птица.

Евгений Устименко

