Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у вівторок закликала співробітників свого офісу добре відпочити під час різдвяних свят, оскільки це їм знадобиться з огляду на те, що попереду на них чекає важкий рік. Про це повідомляє ANSA, інформує УНН.
Деталі
"Я люблю вас. Ми - сім'я, ми боремося цілий рік", - сказала Мелоні під час зустрічі зі своїми співробітниками у внутрішньому дворику Палаццо Кіджі.
Вона зазначила, що "минулий рік був важким для всіх нас".
Але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим
В цьому контексті вона порадила підлеглим "як слід відпочити під час цих свят, бо ми повинні продовжувати давати відповіді цій надзвичайній нації".
Нагадаємо
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виставила на аукціон понад 270 державних подарунків, включаючи туфлі зі шкіри пітона та iPad від Зеленського. Загальна вартість лотів становить близько 800 тисяч євро.
