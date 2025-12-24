$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 11107 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 17754 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 24858 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 33628 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 25893 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 30996 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 17664 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17846 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23412 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38788 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала співробітників свого офісу добре відпочити на різдвяні свята, оскільки наступний рік буде важким. Вона зазначила, що минулий рік був складним, а наступний буде ще гіршим.

Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у вівторок закликала співробітників свого офісу добре відпочити під час різдвяних свят, оскільки це їм знадобиться з огляду на те, що попереду на них чекає важкий рік. Про це повідомляє ANSA, інформує УНН.

Деталі

"Я люблю вас. Ми - сім'я, ми боремося цілий рік", - сказала Мелоні під час зустрічі зі своїми співробітниками у внутрішньому дворику Палаццо Кіджі.

Вона зазначила, що "минулий рік був важким для всіх нас".

Але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим

- пожартувала політикиня.

В цьому контексті вона порадила підлеглим "як слід відпочити під час цих свят, бо ми повинні продовжувати давати відповіді цій надзвичайній нації".

Нагадаємо

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виставила на аукціон понад 270 державних подарунків, включаючи туфлі зі шкіри пітона та iPad від Зеленського. Загальна вартість лотів становить близько 800 тисяч євро.

Прем'єрка Італії Мелоні назвала головну умову миру в Україні18.08.25, 22:45 • 5908 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Новий рік
Джорджа Мелоні
Італія