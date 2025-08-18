Прем'єрка Італії Мелоні назвала головну умову миру в Україні

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що протягом більш ніж трьох років росія не показувала готовності до діалогу. Ситуація змінилася завдяки відвазі українців та підтримці Європи, повідомляє УНН з посиланням на слова Мелоні під час зустрічі європейських лідерів з Трампом.

Деталі

"Це дуже важлива фаза протягом трьох з половиною років, коли ми не бачили жодних ознак з боку росії, що вони хочуть діалогу", - наголосила Мелоні.

Джорджа Мелоні додала, що вже зараз багато чого змінилося завдяки мужності українців та підтримці Європи.

"Щось вже змінилося завдяки том, чого досягли українці через свою хоробрість та завдяки нашій підтримці. Я хочу нагадати, що якщо ми хочемо досягнути мир, досягнути правосуддя – ми повинні залишатися об’єднаними", - підкреслила Мелоні.

Очільниця італійського уряду підкреслила, що її країна і надалі підтримуватиме Україну. Зокрема, вона відстоюватиме безпекові гарантії, щоб ця війна більше ніколи не повторилася.

"Ви можете розраховувати на Італію, ми на стороні України. І ми підтримуємо ваші зусилля, пане президенте. Ми будемо говорити про багато важливих тем. Перша – це безпекові гарантії, бо варто бути впевненим, що цього не станеться знову. Це неодмінна умова будь якого миру", - підкреслила Мелоні.

Нагадаємо

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО. Це обговорювалося у Вашингтоні під час зустрічі з президентом США та лідерами ЄС.