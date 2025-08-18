$41.340.11
18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 13541 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 11755 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 22859 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 62837 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 43209 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 64389 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 44110 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 123923 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 107831 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Прем'єрка Італії Мелоні назвала головну умову миру в Україні

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що росія не виявляла готовності до діалогу понад три роки. Вона наголосила, що ситуація змінилася завдяки мужності українців та європейській підтримці, і Італія надалі підтримуватиме Україну.

Прем'єрка Італії Мелоні назвала головну умову миру в Україні

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що протягом більш ніж трьох років росія не показувала готовності до діалогу. Ситуація змінилася завдяки відвазі українців та підтримці Європи, повідомляє УНН з посиланням на слова Мелоні під час зустрічі європейських лідерів з Трампом.

Деталі

"Це дуже важлива фаза протягом трьох з половиною років, коли ми не бачили жодних ознак з боку росії, що вони хочуть діалогу", - наголосила Мелоні.

Джорджа Мелоні додала, що вже зараз багато чого змінилося завдяки мужності українців та підтримці Європи.

"Щось вже змінилося завдяки том, чого досягли українці через свою хоробрість та завдяки нашій підтримці. Я хочу нагадати, що якщо ми хочемо досягнути мир, досягнути правосуддя – ми повинні залишатися об’єднаними", - підкреслила Мелоні.

Очільниця італійського уряду підкреслила, що її країна і надалі підтримуватиме Україну. Зокрема, вона відстоюватиме безпекові гарантії, щоб ця війна більше ніколи не повторилася.

"Ви можете розраховувати на Італію, ми на стороні України. І ми підтримуємо ваші зусилля, пане президенте. Ми будемо говорити про багато важливих тем. Перша – це безпекові гарантії, бо варто бути впевненим, що цього не станеться знову. Це неодмінна умова будь якого миру", - підкреслила Мелоні.

Нагадаємо

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО. Це обговорювалося у Вашингтоні під час зустрічі з президентом США та лідерами ЄС.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Джорджа Мелоні
Дональд Трамп
Італія
Європа
Україна