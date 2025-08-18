Премьер-министр Италии Мелони назвала главное условие мира в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в течение более чем трех лет Россия не показывала готовности к диалогу. Ситуация изменилась благодаря отваге украинцев и поддержке Европы, сообщает УНН со ссылкой на слова Мелони во время встречи европейских лидеров с Трампом.

Детали

"Это очень важная фаза в течение трех с половиной лет, когда мы не видели никаких признаков со стороны России, что они хотят диалога", - подчеркнула Мелони.

Джорджа Мелони добавила, что уже сейчас многое изменилось благодаря мужеству украинцев и поддержке Европы.

"Что-то уже изменилось благодаря тому, чего достигли украинцы своей храбростью и благодаря нашей поддержке. Я хочу напомнить, что если мы хотим достичь мира, достичь правосудия – мы должны оставаться объединенными", - подчеркнула Мелони.

Глава итальянского правительства подчеркнула, что ее страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину. В частности, она будет отстаивать гарантии безопасности, чтобы эта война больше никогда не повторилась.

"Вы можете рассчитывать на Италию, мы на стороне Украины. И мы поддерживаем ваши усилия, господин президент. Мы будем говорить о многих важных темах. Первая – это гарантии безопасности, потому что стоит быть уверенным, что этого не произойдет снова. Это непременное условие любого мира", - подчеркнула Мелони.

Напомним

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Это обсуждалось в Вашингтоне во время встречи с президентом США и лидерами ЕС.