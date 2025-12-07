В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
Київ • УНН
8 грудня по всій Україні запровадять обмеження споживання електроенергії через російські атаки. Графіки діятимуть цілодобово для всіх споживачів.
У понеділок, 8 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.
Деталі
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 - обсягом
від 2,5 до 4 черг;
- Графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 - для
промислових споживачів.
В Укренерго зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Нагадаємо
Атомні електростанції України були змушені зменшити потужність генерації через масований удар росії по енергетичній інфраструктурі. Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього живлення, лінія 750 кВ залишається відключеною.