$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 988 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 3498 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
14:41 • 8948 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 13989 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 41631 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 54177 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 60482 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 55886 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 58799 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56021 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
86%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ілон Маск порівняв Євросоюз із "Четвертим Рейхом", опублікувавши провокативне зображення7 грудня, 07:59 • 6564 перегляди
Картина поля бою для України погіршується на тлі просування військ рф та мирного плану Трампа – NYTPhoto7 грудня, 08:20 • 9890 перегляди
Трамп вручив артистам медалі Центру Кеннеді: нагороду отримали, зокрема гурт Kiss та СталлонеPhoto7 грудня, 09:04 • 3712 перегляди
"Я заслужив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень": Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА7 грудня, 09:35 • 4128 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo7 грудня, 11:25 • 10594 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 44831 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 54400 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 67157 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 87893 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 75780 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Петр Павел
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кременчук
Донецька область
Село
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 38397 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 47823 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 49156 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 63180 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 61054 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня

Київ • УНН

 • 3504 перегляди

8 грудня по всій Україні запровадять обмеження споживання електроенергії через російські атаки. Графіки діятимуть цілодобово для всіх споживачів.

В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня

У понеділок, 8 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 - обсягом від 2,5 до 4 черг;
    • Графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.

      В Укренерго зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

      Нагадаємо

      Атомні електростанції України були змушені зменшити потужність генерації через масований удар росії по енергетичній інфраструктурі. Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього живлення, лінія 750 кВ залишається відключеною.

      Євген Устименко

      СуспільствоЕкономіка
      Енергоатом
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Укренерго
      Запорізька АЕС
      Україна