рф атакувала енергетику на Донеччині, через ворожі удари знеструмлення у 5 областях, графіки цілодобово

росія вночі атакувала енергетику у Донецькій області, на ранок через ворожі удари є перебої з електропостачанням у п'яти областях, графіки сьогодні до кінця доби, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях - повідомили у Міненерго.

Уночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок цього – на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів - зазначили в Укренерго.

Деталі

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні міністерства.

За даними Укренерго, погодинні відключення - обсягом від 2,5 до 4 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Споживання

Як повідомили в Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, і сьогодні, 8 грудня, станом на 9:30, його рівень на 15,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина – вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження.

Вчора, 7 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на 16,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі.

"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

