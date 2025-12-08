$42.060.13
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 20211 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 32898 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 30262 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 34572 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 56949 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 66213 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 69045 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59982 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 62274 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
рф атакувала енергетику на Донеччині, через ворожі удари знеструмлення у 5 областях, графіки цілодобово

Київ • УНН

 • 400 перегляди

росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької області, що призвело до знеструмлення споживачів у п'яти областях України. Сьогодні по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії.

рф атакувала енергетику на Донеччині, через ворожі удари знеструмлення у 5 областях, графіки цілодобово

росія вночі атакувала енергетику у Донецькій області, на ранок через ворожі удари є перебої з електропостачанням у п'яти областях, графіки сьогодні до кінця доби, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях

- повідомили у Міненерго.

Уночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок цього – на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів

- зазначили в Укренерго.

Деталі

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні міністерства.

За даними Укренерго, погодинні відключення - обсягом від 2,5 до 4 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Споживання

Як повідомили в Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, і сьогодні, 8 грудня, станом на 9:30, його рівень на 15,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина – вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження.

Вчора, 7 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на 16,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі.

"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Юлія Шрамко

