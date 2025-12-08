Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США

Оновлена Стратегія національної безпеки США пропонує переглянути пріоритети у сфері оборони та міжнародної політики. У коментарі УНН експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що якщо раніше росія визначалася, як ворогом, або загрозою, то зараз навпаки стверджується, що відновлення стратегічних відносин з рф є пріоритетом поточної Адміністрації президента США Дональда Трампа.

5 грудня Сполучені Штати оновили Стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО.

Інші ключові позиції документу виглядають так:

Вашингтон хоче, щоб Європа самостійно посилювала власну оборону;

Адміністрація США визнає наявність "конфлікту позицій" з європейськими чиновниками;

Індо-Тихоокеанський регіон визначено одним із ключових геополітичних і економічних напрямів XXI століття;

у торгівлі з Китаєм США пропонують зосередитися лише на товарах, що не мають стратегічного значення.

Як розповів Краєв, Стратегія національної безпеки США - це документ, який офіційно декілька десятиріч вимагається Конгресом і виконавчою гілкою влади від президента США, аби він виклав ключові наративи, напрямки і візії власної безпекової і зовнішньої політики.

Якщо коротко, цей документ має відповісти на питання: "де в нас головні проблеми, хто в нас головні вороги, хто в нас найкращі друзі, як ми всі разом будемо вирішувати ті проблеми, і зупиняти тих ворогів разом з нашими друзями - сказав Краєв.

Він додав, що нинішня стратегія відрізняється тим, що вперше один з ключових ворогів, який раніше називався то ворогом, то загрозою, залежно від року, а саме російська федерація, не визначається як така загроза, а навпаки стверджується, що відновлення стратегічних відносин з рф, щоб це не означало, що це є пріоритетом поточної Адміністрації США.

І це є частиною нової цієї стратегії. Що, мовляв, тільки в нормальних стабільних новинках з росіянами, вони будуть в безпеці. Друга велика різниця в тому, що далеко не завжди, а точніше ніколи до цього, Європа не визначалася як щось третє, як щось стороннє. В даній стратегії ми бачимо розмову про те, що Європа - це загниваючий проект, що ліберальний світопорядок себе не виправдав, і що, мовляв, в Америці взагалі не треба на то зважати, тому що Європа має сама боротися за свою безпеку, Європа має сама себе забезпечувати, більше витрачати на оборону тощо. Тобто тут величезна проблема полягає в тому, що тепер союзники мають усвідомити, що далі вони без Штатів. Далі вони якось самі мають розбиратися, якось самі мають з цим працювати і Штати будуть просто зі сторони за цим споглядати, намагаючись встановити певний баланс. Чи є це розміном Європи на відносно з росіянами? Ну, допоки це не втілено, ми не можемо так стверджувати, але насправді натяки тут достатньо і достатньо погані - додає Краєв.

За його словами, що у стратегії збереглося те, як і при Адміністрації Байдена, що Китай є ключовою загрозою, стримування Китаю є найважливішою частиною цього.

Що, до речі, ще важливо для цієї стратегії, це те, що дана стратегія приділяє дуже велику увагу внутрішнім питанням: культури, інклюзивності, питанням сім'ї, питанням релігії, питанням взагалі суспільного договору. Тобто це дуже ідеологічно заряджений документ. Раніше ідеологічна зарядка Стратегії національної безпеки була лише в тому, що Америка - це цитадель демократії. Америка має захищати слабших, Америка має захищати демократію в усьому світі, підтримувати її, боротися з авторитаризмом. Короче кажучи, Америка головна з good guys проти всіх bad guys (з хорошими хлопцями проти всіх поганих хлопців - ред.). Зараз ми бачимо, що ідеологічна складова абсолютно чітко внутрішня, вона абсолютно чітко консервативна і по суті повністю списана з Project 2025, яким Трамп і його компанія керувалася під час виборів. Тому мені здається, що даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова, і багато в чому він може закласти, на жаль, нові формати цих документів, коли вони стануть скоріше партійними буклетами, коли вони стануть ідеологічно зарядженими документами, а не конкретно безпековими і геополітичними документами - зазначив політолог.

Експерт наголошує, що для України цей документ показує, що, на жаль, "все те, що ми думали про підхід Дональда Трампа до переговорів, воно виправдалося в тому плані, що йому абсолютно все одно, хто переможе - Україна чи росія".

Йому абсолютно все одно, на яких умовах це все закінчиться. Йому найголовніше, щоб це швидше закінчилося, було якесь припинення вогню, було якесь умовне розділення по лінії розмежування, а далі вони з росіянами могли повернутися до бізнесу - резюмував Краєв.

