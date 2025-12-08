Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США

Обновленная Стратегия национальной безопасности США предлагает пересмотреть приоритеты в сфере обороны и международной политики. В комментарии УНН эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что если раньше россия определялась как враг или угроза, то сейчас, наоборот, утверждается, что восстановление стратегических отношений с рф является приоритетом текущей Администрации президента США Дональда Трампа.

5 декабря Соединенные Штаты обновили Стратегию национальной безопасности, которая предусматривает восстановление отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО.

Другие ключевые позиции документа выглядят так:

Вашингтон хочет, чтобы Европа самостоятельно усиливала собственную оборону;

Администрация США признает наличие "конфликта позиций" с европейскими чиновниками;

Индо-Тихоокеанский регион определен одним из ключевых геополитических и экономических направлений XXI века;

в торговле с Китаем США предлагают сосредоточиться только на товарах, не имеющих стратегического значения.

Как рассказал Краев, Стратегия национальной безопасности США - это документ, который официально несколько десятилетий требуется Конгрессом и исполнительной ветвью власти от президента США, чтобы он изложил ключевые нарративы, направления и видения собственной политики безопасности и внешней политики.

Если коротко, этот документ должен ответить на вопросы: "где у нас главные проблемы, кто у нас главные враги, кто у нас лучшие друзья, как мы все вместе будем решать эти проблемы и останавливать этих врагов вместе с нашими друзьями - сказал Краев.

Администрация Трампа обнародовала новую стратегическую доктрину: критика иммиграции, глобализма и Европы – Axios

Он добавил, что нынешняя стратегия отличается тем, что впервые один из ключевых врагов, который ранее назывался то врагом, то угрозой, в зависимости от года, а именно российская федерация, не определяется как такая угроза, а наоборот утверждается, что восстановление стратегических отношений с рф, что бы это ни означало, является приоритетом текущей Администрации США.

И это является частью новой этой стратегии. Что, мол, только в нормальных стабильных отношениях с россиянами, они будут в безопасности. Вторая большая разница в том, что далеко не всегда, а точнее никогда до этого, Европа не определялась как нечто третье, как нечто стороннее. В данной стратегии мы видим разговор о том, что Европа - это загнивающий проект, что либеральный миропорядок себя не оправдал, и что, мол, в Америке вообще не надо на это обращать внимание, потому что Европа должна сама бороться за свою безопасность, Европа должна сама себя обеспечивать, больше тратить на оборону и т.д. То есть здесь огромная проблема заключается в том, что теперь союзники должны осознать, что дальше они без Штатов. Дальше они как-то сами должны разбираться, как-то сами должны с этим работать и Штаты будут просто со стороны за этим наблюдать, пытаясь установить определенный баланс. Является ли это разменом Европы на отношения с россиянами? Ну, пока это не воплощено, мы не можем так утверждать, но на самом деле намеки здесь достаточно и достаточно плохие - добавляет Краев.

В кремле похвалили новую стратегию нацбезопасности США, но есть нюанс

По его словам, в стратегии сохранилось то, как и при Администрации Байдена, что Китай является ключевой угрозой, сдерживание Китая является важнейшей частью этого.

Что, кстати, еще важно для этой стратегии, это то, что данная стратегия уделяет очень большое внимание внутренним вопросам: культуры, инклюзивности, вопросам семьи, вопросам религии, вопросам вообще общественного договора. То есть это очень идеологически заряженный документ. Раньше идеологическая зарядка Стратегии национальной безопасности была лишь в том, что Америка - это цитадель демократии. Америка должна защищать слабых, Америка должна защищать демократию во всем мире, поддерживать ее, бороться с авторитаризмом. Короче говоря, Америка главная из good guys против всех bad guys (с хорошими парнями против всех плохих парней - ред.). Сейчас мы видим, что идеологическая составляющая абсолютно четко внутренняя, она абсолютно четко консервативная и по сути полностью списана с Project 2025, которым Трамп и его компания руководствовались во время выборов. Поэтому мне кажется, что данный документ действительно является уникальным, не в хорошем смысле этого слова, и во многом он может заложить, к сожалению, новые форматы этих документов, когда они станут скорее партийными буклетами, когда они станут идеологически заряженными документами, а не конкретно безопасными и геополитическими документами - отметил политолог.

Эксперт подчеркивает, что для Украины этот документ показывает, что, к сожалению, "все то, что мы думали о подходе Дональда Трампа к переговорам, оно оправдалось в том плане, что ему абсолютно все равно, кто победит - Украина или россия".

Ему абсолютно все равно, на каких условиях это все закончится. Ему самое главное, чтобы это быстрее закончилось, было какое-то прекращение огня, было какое-то условное разделение по линии разграничения, а дальше они с россиянами могли вернуться к бизнесу - резюмировал Краев.

