Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз должен сделать выводы из новой стратегии национальной безопасности США, обвинив Вашингтон в попытках влиять на политические процессы в ЕС. Он подчеркнул необходимость усиления обороноспособности, укрепления суверенитета Европы и готовности взять на себя лидирующую роль в НАТО. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Нам нужно сосредоточиться на построении Европы, которая должна понимать, что отношения между союзниками и альянсами после Второй мировой войны изменились - сказал Кошта во время выступления в Париже.

Он решительно раскритиковал обвинения в цензуре свободы слова в Европе и одобрение "растущего влияния патриотических европейских партий", как указано в стратегии США.

Мы не можем принять эту угрозу вмешательства в политическую жизнь Европы. Соединенные Штаты не могут заменить европейских граждан в решении, какие партии являются правильными, а какие неправильными - заявил Кошта.

Он раскритиковал влияние некоторых американских технологических компаний, заявив, что "не будет свободы слова, если свобода информации граждан будет принесена в жертву ради защиты технологических олигархов Соединенных Штатов".

Кошта, который отвечает за достижение компромиссов между лидерами ЕС, а также за отношения блока с международными лидерами, призвал европейцев продолжать активизировать усилия по перевооружению.

Соединенные Штаты остаются важным союзником. Соединенные Штаты — важный экономический партнер. Но наша Европа должна быть суверенной в этом вопросе. Это также имеет последствия с точки зрения нашей безопасности и в военном плане - отметил он.

Кошта заявил, что Европа должна быть готова в ближайшее время заменить США в лидерстве НАТО.

Стратегия безопасности США, по его словам, показывает, что интерес Вашингтона в завершении войны россии против Украины заключается не в справедливом и прочном мире, а в прекращении боевых действий для восстановления отношений с москвой.

Кошта предупредил, что многие европейские лидеры считали, что имеют хорошие отношения с россией, пока война не доказала обратное.

"Я считаю, что никто не может игнорировать тот факт, что мы не можем иметь стабильных отношений с россией, поскольку россия остается угрозой нашей безопасности".

Напомним

5 декабря Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает восстановление отношений с Россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к США, подчеркнув, что Европа является ближайшим союзником, а не проблемой. Это произошло после обновления стратегии нацбезопасности США, которая предусматривает восстановление отношений с Россией.

Россия положительно оценила формулировки в обновленной стратегии нацбезопасности США относительно нерасширения НАТО. Однако, Кремль будет внимательно следить за практической реализацией документа.