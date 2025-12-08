Кошта резко раскритиковал новую стратегию США и призвал к перевооружению ЕС

$42.060.13
Эксклюзив
13:00 • 744 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 3640 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 6620 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 13184 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 9364 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 10768 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11358 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 9716 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 22544 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 06:59 • 12149 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
Популярные новости
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домам
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 746 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 3640 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 13184 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 22544 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 22544 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
Кошта резко раскритиковал новую стратегию США и призвал к перевооружению ЕС

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Президент Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал новую стратегию национальной безопасности США, обвинив Вашингтон в попытках влиять на политические процессы в ЕС. Он подчеркнул необходимость усиления обороноспособности Европы и готовности взять на себя лидирующую роль в НАТО.

Кошта резко раскритиковал новую стратегию США и призвал к перевооружению ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз должен сделать выводы из новой стратегии национальной безопасности США, обвинив Вашингтон в попытках влиять на политические процессы в ЕС. Он подчеркнул необходимость усиления обороноспособности, укрепления суверенитета Европы и готовности взять на себя лидирующую роль в НАТО. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Нам нужно сосредоточиться на построении Европы, которая должна понимать, что отношения между союзниками и альянсами после Второй мировой войны изменились

- сказал Кошта во время выступления в Париже.

Он решительно раскритиковал обвинения в цензуре свободы слова в Европе и одобрение "растущего влияния патриотических европейских партий", как указано в стратегии США.

Мы не можем принять эту угрозу вмешательства в политическую жизнь Европы. Соединенные Штаты не могут заменить европейских граждан в решении, какие партии являются правильными, а какие неправильными

- заявил Кошта.

Он раскритиковал влияние некоторых американских технологических компаний, заявив, что "не будет свободы слова, если свобода информации граждан будет принесена в жертву ради защиты технологических олигархов Соединенных Штатов".

Кошта, который отвечает за достижение компромиссов между лидерами ЕС, а также за отношения блока с международными лидерами, призвал европейцев продолжать активизировать усилия по перевооружению.

Соединенные Штаты остаются важным союзником. Соединенные Штаты — важный экономический партнер. Но наша Европа должна быть суверенной в этом вопросе. Это также имеет последствия с точки зрения нашей безопасности и в военном плане

- отметил он.

Кошта заявил, что Европа должна быть готова в ближайшее время заменить США в лидерстве НАТО.

Стратегия безопасности США, по его словам, показывает, что интерес Вашингтона в завершении войны россии против Украины заключается не в справедливом и прочном мире, а в прекращении боевых действий для восстановления отношений с москвой.

Кошта предупредил, что многие европейские лидеры считали, что имеют хорошие отношения с россией, пока война не доказала обратное.

"Я считаю, что никто не может игнорировать тот факт, что мы не можем иметь стабильных отношений с россией, поскольку россия остается угрозой нашей безопасности".

Напомним

5 декабря Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает восстановление отношений с Россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к США, подчеркнув, что Европа является ближайшим союзником, а не проблемой. Это произошло после обновления стратегии нацбезопасности США, которая предусматривает восстановление отношений с Россией.

Россия положительно оценила формулировки в обновленной стратегии нацбезопасности США относительно нерасширения НАТО. Однако, Кремль будет внимательно следить за практической реализацией документа.

Ольга Розгон

