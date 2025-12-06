Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема: Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа є союзником, а не ворогом США, закликавши американців дотримуватись цього принципу. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

"Дорогі американські друзі, Європа - ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги. Принаймні, так було протягом останніх 80 років. Нам потрібно дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Хіба що щось змінилося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

5 грудня Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.

