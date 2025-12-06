$42.180.00
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема: Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до США, наголосивши, що Європа є найближчим союзником, а не проблемою. Це сталося після оновлення стратегії нацбезпеки США, яка передбачає відновлення відносин з росією.

Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема: Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа є союзником, а не ворогом США, закликавши американців дотримуватись цього принципу. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

"Дорогі американські друзі, Європа - ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги. Принаймні, так було протягом останніх 80 років. Нам потрібно дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Хіба що щось змінилося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

5 грудня Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.

Ольга Розгон

