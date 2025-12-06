$42.180.00
6 декабря, 09:02 • 13600 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 24714 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 26047 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 36580 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 45486 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 34333 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 64620 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 39678 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37312 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47791 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Теги
Авторы
Европа — ваш ближайший союзник, а не проблема: Туск обратился к США после публикации стратегии безопасности

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к США, подчеркнув, что Европа является ближайшим союзником, а не проблемой. Это произошло после обновления стратегии нацбезопасности США, которая предусматривает возобновление отношений с Россией.

Европа — ваш ближайший союзник, а не проблема: Туск обратился к США после публикации стратегии безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа является союзником, а не врагом США, призвав американцев придерживаться этого принципа. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

"Дорогие американские друзья, Европа - ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было на протяжении последних 80 лет. Нам нужно придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Разве что что-то изменилось", - говорится в сообщении.

Напомним

5 декабря Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает возобновление отношений с Россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.

Зеленский провел разговор с Виткоффом и Кушнером по обеспечению мира в Украине06.12.25, 19:01 • 1692 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
НАТО
Европа
Дональд Туск
Украина
Польша