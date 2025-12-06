Европа — ваш ближайший союзник, а не проблема: Туск обратился к США после публикации стратегии безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа является союзником, а не врагом США, призвав американцев придерживаться этого принципа. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

"Дорогие американские друзья, Европа - ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было на протяжении последних 80 лет. Нам нужно придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Разве что что-то изменилось", - говорится в сообщении.

Напомним

5 декабря Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает возобновление отношений с Россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.

Зеленский провел разговор с Виткоффом и Кушнером по обеспечению мира в Украине