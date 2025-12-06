$42.180.00
Зеленский провел разговор с Виткоффом и Кушнером по обеспечению мира в Украине

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Президент Зеленский провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались ключевые аспекты завершения российского вторжения и гарантии мира.

Зеленский провел разговор с Виткоффом и Кушнером по обеспечению мира в Украине

Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, работающих над завершением российского вторжения в Украину. Об этом Зеленский написал в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы государства, в разговоре приняли участие с украинской стороны секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба Вооруженных Сил Андрей Гнатов, а с американской – посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Зеленский сообщил, что разговор был "долгим и содержательным", а также "очень предметным" и конструктивным.

Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом"

- добавил он.

Президент также сказал, что стороны "договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой".

Он добавил, что украинские переговорщики вернутся и отчитаются о ходе "мирных переговоров".

Напомним

Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией, где стороны согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира. Переговоры возобновятся сегодня для продолжения обсуждения.

Также Президент Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте переговоры украинских представителей в США с командой Трампа.

Ольга Розгон

