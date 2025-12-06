Погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби підтримки міцного миру: Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією, де сторони погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби стримування для підтримки міцного миру. Переговори поновляться сьогодні для продовження обговорення.
Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч із українською делегацією - секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим. Як зазначено у звіті, сторони "погодили рамки заходів безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для підтримки міцного миру". Переговори поновляться сьогодні - для продовження обговорення, передає УНН.
Деталі
У звіті зазначено, що протягом двох днів спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер зустрічалися із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умеровим та начальником Генерального штабу Збройних сил України генералом Андрієм Гнатовим для конструктивного обговорення просування до міцного та справедливого миру в Україні.
5 грудня сторони провели свою шосту зустріч за останні два тижні.
Секретар Умеров підтвердив, що пріоритетом України є досягнення врегулювання, яке захищає її незалежність та суверенітет, забезпечує безпеку українців та створює міцну основу для процвітаючого демократичного майбутнього.
Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської та російської сторін та кроки, які можуть призвести до припинення цієї війни. Американці та українці також погодили рамки заходів безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для підтримки міцного миру. Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового світу, включаючи кроки з деескалації та припинення вбивств
Сторони також окремо розглянули порядок денний майбутнього процвітання, спрямований на підтримку післявоєнного відновлення України, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проекти відновлення.
Американська та українська сторони наголосили, що припинення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації необхідні для запобігання поновленню агресії та реалізації комплексного плану відновлення України, покликаного зробити країну сильнішою та процвітаючою, ніж до війни, зазначено у звіті.
Сторони поновлять переговори 6 грудня для продовження обговорення.
Домовилися продовжити переговори: у США завершилася чергова зустріч української та американської делегацій щодо миру06.12.25, 01:12 • 3862 перегляди
Нагадаємо
4 грудня спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять і радник Трампа Джаред Кушнер уже зустрічалися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі.