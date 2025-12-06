Погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби підтримки міцного миру: Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч із українською делегацією - секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим. Як зазначено у звіті, сторони "погодили рамки заходів безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для підтримки міцного миру". Переговори поновляться сьогодні - для продовження обговорення, передає УНН.

У звіті зазначено, що протягом двох днів спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер зустрічалися із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умеровим та начальником Генерального штабу Збройних сил України генералом Андрієм Гнатовим для конструктивного обговорення просування до міцного та справедливого миру в Україні.

5 грудня сторони провели свою шосту зустріч за останні два тижні.

Секретар Умеров підтвердив, що пріоритетом України є досягнення врегулювання, яке захищає її незалежність та суверенітет, забезпечує безпеку українців та створює міцну основу для процвітаючого демократичного майбутнього.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської та російської сторін та кроки, які можуть призвести до припинення цієї війни. Американці та українці також погодили рамки заходів безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для підтримки міцного миру. Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового світу, включаючи кроки з деескалації та припинення вбивств