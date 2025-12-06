$42.180.00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 19982 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 32570 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 27818 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 50476 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 35702 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 35281 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 45925 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 51363 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 43818 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби підтримки міцного миру: Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією, де сторони погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби стримування для підтримки міцного миру. Переговори поновляться сьогодні для продовження обговорення.

Погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби підтримки міцного миру: Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч із українською делегацією - секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим. Як зазначено у звіті, сторони "погодили рамки заходів безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для підтримки міцного миру". Переговори поновляться сьогодні - для продовження обговорення, передає УНН.

Деталі

У звіті зазначено, що протягом двох днів спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер зустрічалися із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умеровим та начальником Генерального штабу Збройних сил України генералом Андрієм Гнатовим для конструктивного обговорення просування до міцного та справедливого миру в Україні.

5 грудня сторони провели свою шосту зустріч за останні два тижні.

Секретар Умеров підтвердив, що пріоритетом України є досягнення врегулювання, яке захищає її незалежність та суверенітет, забезпечує безпеку українців та створює міцну основу для процвітаючого демократичного майбутнього.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської та російської сторін та кроки, які можуть призвести до припинення цієї війни. Американці та українці також погодили рамки заходів безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для підтримки міцного миру. Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового світу, включаючи кроки з деескалації та припинення вбивств 

- йдеться у звіті.

Сторони також окремо розглянули порядок денний майбутнього процвітання, спрямований на підтримку післявоєнного відновлення України, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проекти відновлення.

Американська та українська сторони наголосили, що припинення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації необхідні для запобігання поновленню агресії та реалізації комплексного плану відновлення України, покликаного зробити країну сильнішою та процвітаючою, ніж до війни, зазначено у звіті.

Сторони поновлять переговори 6 грудня для продовження обговорення.

Домовилися продовжити переговори: у США завершилася чергова зустріч української та американської делегацій щодо миру06.12.25, 01:12 • 3862 перегляди

Нагадаємо

4 грудня спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять і радник Трампа Джаред Кушнер уже зустрічалися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі.

Антоніна Туманова

