Согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства поддержания прочного мира: Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией - секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Как указано в отчете, стороны "согласовали рамки мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира". Переговоры возобновятся сегодня - для продолжения обсуждения, передает УНН.
Детали
В отчете указано, что в течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генералом Андреем Гнатовым для конструктивного обсуждения продвижения к прочному и справедливому миру в Украине.
5 декабря стороны провели свою шестую встречу за последние две недели.
Секретарь Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является достижение урегулирования, которое защищает ее независимость и суверенитет, обеспечивает безопасность украинцев и создает прочную основу для процветающего демократического будущего.
Участники обсудили результаты недавней встречи американской и российской сторон и шаги, которые могут привести к прекращению этой войны. Американцы и украинцы также согласовали рамки мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира. Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств
Стороны также отдельно рассмотрели повестку дня будущего процветания, направленную на поддержку послевоенного восстановления Украины, совместные экономические инициативы США и Украины и долгосрочные проекты восстановления.
Американская и украинская стороны подчеркнули, что прекращение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения возобновления агрессии и реализации комплексного плана восстановления Украины, призванного сделать страну сильнее и процветающей, чем до войны, указано в отчете.
Стороны возобновят переговоры 6 декабря для продолжения обсуждения.
Напомним
4 декабря спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер уже встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами.