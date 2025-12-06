Зеленський обговорив з генсеком НАТО переговори українських представників з командою Трампа

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 5332 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 12621 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 15879 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 26579 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 38223 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 31130 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 56595 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37366 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36263 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46797 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
73%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворожа атака на Київщину: троє поранених6 грудня, 01:53 • 11180 перегляди
"Фінансова підтримка України є центральною для європейської безпеки": фон дер Ляєн зустрілася з главами урядів ФРН та Бельгії6 грудня, 02:31 • 6402 перегляди
Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW6 грудня, 03:03 • 12338 перегляди
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорахPhoto6 грудня, 03:34 • 18184 перегляди
Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів6 грудня, 04:30 • 4112 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 25368 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 40812 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 56609 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 51250 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 84578 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 22881 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 31217 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 33396 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 47338 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 46642 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення

Зеленський обговорив з генсеком НАТО переговори українських представників з командою Трампа

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Зеленський обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте переговори українських представників у США з командою Трампа. Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією.

Зеленський обговорив з генсеком НАТО переговори українських представників з командою Трампа

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте переговори українських представників у США із командою Президента Трампа, передає УНН.

Говорив із Марком Рютте. Вдячний за добрі слова про наших військових у день нашої армії. Ми обмінялись оцінками дипломатичної ситуації, і я поінформував Марка про розмову наших представників в Америці з командою Президента Трампа 

- повідомив Зеленський.

Домовилися продовжити переговори: у США завершилася чергова зустріч української та американської делегацій щодо миру06.12.25, 01:12 • 4750 переглядiв

Крім того, сторони узгодили подальші контакти. 

Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США06.12.25, 12:17 • 2376 переглядiв

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією, де сторони погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби стримування для підтримки міцного миру. Переговори поновляться сьогодні для продовження обговорення.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Дипломатка
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки