Зеленський обговорив з генсеком НАТО переговори українських представників з командою Трампа

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте переговори українських представників у США із командою Президента Трампа, передає УНН.

Говорив із Марком Рютте. Вдячний за добрі слова про наших військових у день нашої армії. Ми обмінялись оцінками дипломатичної ситуації, і я поінформував Марка про розмову наших представників в Америці з командою Президента Трампа - повідомив Зеленський.

Крім того, сторони узгодили подальші контакти.

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією, де сторони погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби стримування для підтримки міцного миру. Переговори поновляться сьогодні для продовження обговорення.