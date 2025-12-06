Зеленський обговорив з генсеком НАТО переговори українських представників з командою Трампа
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте переговори українських представників у США з командою Трампа. Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте переговори українських представників у США із командою Президента Трампа, передає УНН.
Говорив із Марком Рютте. Вдячний за добрі слова про наших військових у день нашої армії. Ми обмінялись оцінками дипломатичної ситуації, і я поінформував Марка про розмову наших представників в Америці з командою Президента Трампа
Крім того, сторони узгодили подальші контакти.
Нагадаємо
Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією, де сторони погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби стримування для підтримки міцного миру. Переговори поновляться сьогодні для продовження обговорення.