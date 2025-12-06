Зеленский обсудил с генсеком НАТО переговоры украинских представителей с командой Трампа
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте переговоры украинских представителей в США с командой Трампа. Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте переговоры украинских представителей в США с командой Президента Трампа, передает УНН.
Говорил с Марком Рютте. Благодарен за добрые слова о наших военных в день нашей армии. Мы обменялись оценками дипломатической ситуации, и я проинформировал Марка о разговоре наших представителей в Америке с командой Президента Трампа
Кроме того, стороны согласовали дальнейшие контакты.
Напомним
Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией, где стороны согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира. Переговоры возобновятся сегодня для продолжения обсуждения.