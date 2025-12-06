$42.180.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский обсудил с генсеком НАТО переговоры украинских представителей с командой Трампа

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Президент Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте переговоры украинских представителей в США с командой Трампа. Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией.

Зеленский обсудил с генсеком НАТО переговоры украинских представителей с командой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте переговоры украинских представителей в США с командой Президента Трампа, передает УНН.

Говорил с Марком Рютте. Благодарен за добрые слова о наших военных в день нашей армии. Мы обменялись оценками дипломатической ситуации, и я проинформировал Марка о разговоре наших представителей в Америке с командой Президента Трампа

- сообщил Зеленский.

Договорились продолжить переговоры: в США завершилась очередная встреча украинской и американской делегаций по миру

Кроме того, стороны согласовали дальнейшие контакты.

Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США

Напомним

Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией, где стороны согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира. Переговоры возобновятся сегодня для продолжения обсуждения.

Антонина Туманова

