Зеленский обсудил с генсеком НАТО переговоры украинских представителей с командой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте переговоры украинских представителей в США с командой Президента Трампа, передает УНН.

Говорил с Марком Рютте. Благодарен за добрые слова о наших военных в день нашей армии. Мы обменялись оценками дипломатической ситуации, и я проинформировал Марка о разговоре наших представителей в Америке с командой Президента Трампа - сообщил Зеленский.

Кроме того, стороны согласовали дальнейшие контакты.

Напомним

Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией, где стороны согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира. Переговоры возобновятся сегодня для продолжения обсуждения.