Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США

Специальный посланник по вопросам мира Стивен Виткофф и Джаред Кушнер провели встречу с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым. Стороны обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могут привести к прекращению этой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госдепа.

Детали

Как сказано в заявлении, стороны отметили, что любой прогресс в мирных договоренностях зависит от России.

Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности россии продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги к деэскалации и прекращению убийств. - говорится в заявлении.

Также обсудили будущие экономические проекты, послевоенное восстановление и инициативы для развития Украины.

Американская и украинская стороны подчеркнули, что прекращение войны и надежные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения возобновления агрессии и для реализации комплексного плана перестройки Украины, разработанного для того, чтобы сделать страну сильнее и процветающей, чем до войны. - говорится в заявлении.

Украинская и американская делегации также подчеркнули необходимость прекращения войны и реальных шагов к деэскалации.

Договорились продолжить переговоры: в США завершилась очередная встреча украинской и американской делегаций по миру

Напомним

Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией, где стороны согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира. Переговоры возобновятся сегодня для продолжения обсуждения.