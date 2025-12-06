Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 3196 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 10572 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 14068 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 24923 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 36950 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 30593 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 55040 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37031 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36061 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46620 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
88%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ получили новую партию крылатых ракет "Фламинго": в сети показали фотоPhoto6 декабря, 00:57 • 5996 просмотра
ЦПД: путин во время интервью уклонился от ответа о разрушении домов на востоке Украины6 декабря, 01:28 • 8644 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: трое раненых6 декабря, 01:53 • 9772 просмотра
Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW6 декабря, 03:03 • 10973 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto6 декабря, 03:34 • 16792 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 24098 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 39494 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 55050 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 50091 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 83431 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 22273 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 30588 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 32801 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 46742 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 46103 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление

Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым. Стороны обсудили результаты встречи США с россиянами и шаги к прекращению войны, а также будущие экономические проекты и восстановление Украины.

Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США

Специальный посланник по вопросам мира Стивен Виткофф и Джаред Кушнер провели встречу с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым. Стороны обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могут привести к прекращению этой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госдепа.

Детали

Как сказано в заявлении, стороны отметили, что любой прогресс в мирных договоренностях зависит от России.

Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности россии продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги к деэскалации и прекращению убийств.

- говорится в заявлении.

Также обсудили будущие экономические проекты, послевоенное восстановление и инициативы для развития Украины.

Американская и украинская стороны подчеркнули, что прекращение войны и надежные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения возобновления агрессии и для реализации комплексного плана перестройки Украины, разработанного для того, чтобы сделать страну сильнее и процветающей, чем до войны.

- говорится в заявлении.

Украинская и американская делегации также подчеркнули необходимость прекращения войны и реальных шагов к деэскалации.

Договорились продолжить переговоры: в США завершилась очередная встреча украинской и американской делегаций по миру06.12.25, 01:12 • 4552 просмотра

Напомним

Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф обнародовал отчет о встрече с украинской делегацией, где стороны согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира. Переговоры возобновятся сегодня для продолжения обсуждения.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Стив Уиткофф
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Украина