Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США

Спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер провели зустріч із секретарем РНБО України Рустемом Умеровим та начальником Генштабу генералом Андрієм Гнатовим. Сторони обговорили обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які можуть призвести до припинення цієї війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держдепу.

Як сказано у заяві, cторони зазначили, що будь-який прогрес у мирних домовленостях залежить від росії.

Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру, включаючи кроки до деескалації та припинення вбивств - йдеться у заяві.

Також обговорили майбутні економічні проєкти, післявоєнну відбудову та ініціативи для розвитку України.

Американська та українська сторони наголосили, що припинення війни та надійні кроки до припинення вогню та деескалації необхідні для запобігання відновленню агресії та для реалізації комплексного плану перебудови України, розробленого для того, щоб зробити країну сильнішою та процвітаючішою, ніж до війни - йдеться у заяві.

Українська та американська делегації також підкреслили необхідність припинення війни та реальних кроків до деескалації.

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф оприлюднив звіт про зустріч з українською делегацією, де сторони погодили рамки заходів безпеки та обговорили засоби стримування для підтримки міцного миру. Переговори поновляться сьогодні для продовження обговорення.