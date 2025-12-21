Графіки погодинних відключень світла завтра застосовуватимуть у більшості регіонів
Київ • УНН
22 грудня у більшості регіонів України для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а для промислових – обмеження потужності. Це зумовлено наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.
У компанії зазначили, що причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".
Також у компанії звернулись до українців з проханням ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.