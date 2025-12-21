$42.340.00
Ексклюзив
12:47 • 7766 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 15243 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 18290 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 32574 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 60862 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 66636 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 41657 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36391 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 37459 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 42089 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Графіки погодинних відключень світла завтра застосовуватимуть у більшості регіонів

Київ • УНН

 • 50 перегляди

22 грудня у більшості регіонів України для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а для промислових – обмеження потужності. Це зумовлено наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

Графіки погодинних відключень світла завтра застосовуватимуть у більшості регіонів

У більшості регіонів України в понеділок, 22 грудня, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, для промислових – обмеження потужності. Про це повідомляє "Укренерго", пише УНН.

Завтра, 22 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".

Більшість українців назвали російські удари причиною відключень світла - опитування КМІС15.12.25, 11:40 • 3252 перегляди

Також у компанії звернулись до українців з проханням ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна