Эксклюзив
12:47 • 7978 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 15479 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 18487 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 32763 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 61030 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 66793 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 41710 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36418 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 37517 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 42181 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Графики почасовых отключений света завтра будут применять в большинстве регионов

Киев • УНН

 • 266 просмотра

22 декабря в большинстве регионов Украины для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленных – ограничения мощности. Это обусловлено последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Графики почасовых отключений света завтра будут применять в большинстве регионов

В большинстве регионов Украины в понедельник, 22 декабря, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, для промышленных – ограничения мощности. Об этом сообщает "Укрэнерго", пишет УНН.

Завтра, 22 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании отметили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".

Большинство украинцев назвали российские удары причиной отключений света - опрос КМИС15.12.25, 11:40 • 3252 просмотра

Также в компании обратились к украинцам с просьбой экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина