Графики почасовых отключений света завтра будут применять в большинстве регионов
Киев • УНН
22 декабря в большинстве регионов Украины для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленных – ограничения мощности. Это обусловлено последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
В большинстве регионов Украины в понедельник, 22 декабря, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, для промышленных – ограничения мощности. Об этом сообщает "Укрэнерго", пишет УНН.
Завтра, 22 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании отметили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".
Также в компании обратились к украинцам с просьбой экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.