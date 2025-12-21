$42.340.00
Швейцарія розглядає обмеження соцмереж для підлітків

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Швейцарія розглядає посилення захисту дітей від ризиків у соцмережах, включаючи повну заборону доступу до платформ для неповнолітніх. Міністерка Бом-Шнайдер висловила відкритість до такого кроку, надихнувшись досвідом Австралії.

Швейцарія розглядає обмеження соцмереж для підлітків

Швейцарія повинна посилити захист дітей від ризиків у соціальних мережах, зокрема розглянути можливість повної заборони доступу до платформ для неповнолітніх. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Після нещодавньої заборони соціальних мереж для осіб до 16 років в Австралії Бом-Шнайдер заявила, що Швейцарії варто розглянути подібні заходи.

Дебати в Австралії та ЄС є важливими. Їх також потрібно провести у Швейцарії. Я відкрита до заборони соціальних мереж. Ми повинні краще захищати наших дітей

- сказала міністерка.

Вона зазначила, що владі необхідно визначити, що саме слід обмежити, перелічивши такі варіанти, як заборона користування соціальними мережами для дітей, обмеження шкідливого контенту та боротьба з алгоритмами, які експлуатують вразливість молоді.

За словами Бом-Шнайдер, детальні обговорення розпочнуться на початку нового року за підтримки спеціального звіту з цього питання. Вона додала: "Ми не повинні забувати й про самі платформи соціальних мереж: вони мають нести відповідальність за те, що споживають діти та молодь".

Заборона в Австралії отримала схвальні відгуки від багатьох батьків та організацій, які виступають за добробут дітей, але водночас зазнала критики з боку великих технологічних компаній і захисників свободи слова.

Раніше цього місяця парламент швейцарського кантону Фрібур проголосував за заборону користування мобільними телефонами в школах для дітей приблизно до 15 років — це черговий крок на місцевому рівні в Швейцарії, спрямований на обмеження їх використання в навчальних закладах.

Нагадаємо

Австралія стала першою країною у світі, яка законодавчо заборонила дітям віком до 16 років доступ до соціальних мереж. Новий закон блокує доступ до таких великих платформ, як TikTok, YouTube, Instagram та Facebook.

Компанія Reddit подала позов до найвищого суду Австралії з вимогою скасувати заборону на доступ до соцмереж для осіб до 16 років. Фірма вважає, що заборона порушує конституційну свободу політичної комунікації та може перешкодити політичному дискурсу молоді.

Ольга Розгон

