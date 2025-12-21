Швейцария рассматривает ограничения соцсетей для подростков
Киев • УНН
Швейцария рассматривает усиление защиты детей от рисков в соцсетях, включая полный запрет доступа к платформам для несовершеннолетних. Министр Бом-Шнайдер выразила открытость к такому шагу, вдохновившись опытом Австралии.
Швейцария должна усилить защиту детей от рисков в социальных сетях, в частности рассмотреть возможность полного запрета доступа к платформам для несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
После недавнего запрета социальных сетей для лиц до 16 лет в Австралии Бом-Шнайдер заявила, что Швейцарии стоит рассмотреть подобные меры.
Дебаты в Австралии и ЕС важны. Их также нужно провести в Швейцарии. Я открыта к запрету социальных сетей. Мы должны лучше защищать наших детей
Она отметила, что властям необходимо определить, что именно следует ограничить, перечислив такие варианты, как запрет пользования социальными сетями для детей, ограничение вредоносного контента и борьба с алгоритмами, которые эксплуатируют уязвимость молодежи.
По словам Бом-Шнайдер, подробные обсуждения начнутся в начале нового года при поддержке специального отчета по этому вопросу. Она добавила: "Мы не должны забывать и о самих платформах социальных сетей: они должны нести ответственность за то, что потребляют дети и молодежь".
Запрет в Австралии получил одобрительные отзывы от многих родителей и организаций, выступающих за благополучие детей, но в то же время подвергся критике со стороны крупных технологических компаний и защитников свободы слова.
Ранее в этом месяце парламент швейцарского кантона Фрибур проголосовал за запрет пользования мобильными телефонами в школах для детей примерно до 15 лет — это очередной шаг на местном уровне в Швейцарии, направленный на ограничение их использования в учебных заведениях.
Напомним
Австралия стала первой страной в мире, которая законодательно запретила детям в возрасте до 16 лет доступ к социальным сетям. Новый закон блокирует доступ к таким крупным платформам, как TikTok, YouTube, Instagram и Facebook.
Компания Reddit подала иск в высший суд Австралии с требованием отменить запрет на доступ к соцсетям для лиц до 16 лет. Фирма считает, что запрет нарушает конституционную свободу политической коммуникации и может помешать политическому дискурсу молодежи.