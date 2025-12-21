$42.340.00
Эксклюзив
12:47 • 7150 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 14689 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 17884 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 32177 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 60495 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 66242 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 41518 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36303 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 37275 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 41814 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 106357 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 77656 просмотра
Швейцария рассматривает ограничения соцсетей для подростков

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Швейцария рассматривает усиление защиты детей от рисков в соцсетях, включая полный запрет доступа к платформам для несовершеннолетних. Министр Бом-Шнайдер выразила открытость к такому шагу, вдохновившись опытом Австралии.

Швейцария рассматривает ограничения соцсетей для подростков

Швейцария должна усилить защиту детей от рисков в социальных сетях, в частности рассмотреть возможность полного запрета доступа к платформам для несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После недавнего запрета социальных сетей для лиц до 16 лет в Австралии Бом-Шнайдер заявила, что Швейцарии стоит рассмотреть подобные меры.

Дебаты в Австралии и ЕС важны. Их также нужно провести в Швейцарии. Я открыта к запрету социальных сетей. Мы должны лучше защищать наших детей

- сказала министр.

Она отметила, что властям необходимо определить, что именно следует ограничить, перечислив такие варианты, как запрет пользования социальными сетями для детей, ограничение вредоносного контента и борьба с алгоритмами, которые эксплуатируют уязвимость молодежи.

По словам Бом-Шнайдер, подробные обсуждения начнутся в начале нового года при поддержке специального отчета по этому вопросу. Она добавила: "Мы не должны забывать и о самих платформах социальных сетей: они должны нести ответственность за то, что потребляют дети и молодежь".

Запрет в Австралии получил одобрительные отзывы от многих родителей и организаций, выступающих за благополучие детей, но в то же время подвергся критике со стороны крупных технологических компаний и защитников свободы слова.

Ранее в этом месяце парламент швейцарского кантона Фрибур проголосовал за запрет пользования мобильными телефонами в школах для детей примерно до 15 лет — это очередной шаг на местном уровне в Швейцарии, направленный на ограничение их использования в учебных заведениях.

Напомним

Австралия стала первой страной в мире, которая законодательно запретила детям в возрасте до 16 лет доступ к социальным сетям. Новый закон блокирует доступ к таким крупным платформам, как TikTok, YouTube, Instagram и Facebook.

Компания Reddit подала иск в высший суд Австралии с требованием отменить запрет на доступ к соцсетям для лиц до 16 лет. Фирма считает, что запрет нарушает конституционную свободу политической коммуникации и может помешать политическому дискурсу молодежи.

Ольга Розгон

Новости Мира
Социальная сеть
Reuters
Швейцария
Австралия
Европейский Союз