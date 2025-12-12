Reddit подала до суду на Австралію через заборону соцмереж для дітей

У п’ятницю, 12 грудня, компанія Reddit подала позов до найвищого суду Австралії з вимогою скасувати заборону на доступ до соцмереж для осіб до 16 років, назвавши це втручанням у політичний дискурс. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Фірма із Сан-Франциско, для якої Австралія є одним з ключових ринків, заявила у зверненні до Високого суду, що заборону слід визнати недійсною, оскільки вона порушує гарантовану конституцією свободу політичної комунікації.

Навіть якщо суд визнає закон чинним, Reddit можуть виключити з-під його дії, оскільки платформа не відповідає визначенню "соціальної мережі", йдеться в документі. Відповідачами зазначені Співдружність Австралії та міністерка зв’язку Аніка Веллс.

Позов подали на другий день після запуску унікальної світової заборони на доступ до соцмереж для осіб молодших 16 років. Це вже друга судова скарга: минулого місяця позов подали двоє підлітків, що представляють австралійську лібертаріанську групу.

Втім, вступ до справи компанії Силіконової долини з ринковою вартістю $44 млрд значно збільшує потенційні ресурси для тривалого судового процесу. Успіх Reddit може відкрити шлях іншим платформам для аналогічних позовів.

ЄС підтримав запровадження мінімального віку для користування соцмережами

На думку представників компанії закон "створює серйозні проблеми з приватністю та політичним висловленням для всіх користувачів інтернету". У 12-сторінковому зверненні компанія зазначає, що заборона користувачам до 16 років завадить політичному дискурсу.

Громадяни Австралії віком до 16 років за кілька років, якщо не за кілька місяців, стануть виборцями. Вибір цих громадян буде сформований політичною комунікацією, у якій вони беруть участь до досягнення 18 років - йдеться в документі.

Речник міністерки Веллс заявив, що уряд Австралії "на боці батьків та дітей, а не платформ" і буде "твердо стояти на захисті молодих австралійців від шкоди в соцмережах". Міністр охорони здоров’я Марк Батлер звинуватив Reddit у тому, що той захищає прибутки, а не право молоді на політичні вислорвлювання, і пообіцяв боротися до кінця.

Нагадаємо

Австралія законодавчо заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж, включаючи TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе закликав молодь використовувати вільний час для особистого розвитку.

Австралія додала Reddit і Kick до списку соціальних мереж, заборонених для осіб віком до 16 років, що є частиною новаторського закону. Ці платформи, разом з іншими гігантами, зіткнуться з юридичним зобов'язанням закривати облікові записи молодших дітей з 10 грудня.