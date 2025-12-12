Reddit подала до суду на Австралію через заборону соцмереж для дітей

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 8118 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 17893 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 30519 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 40249 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 34738 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 34434 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 49792 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 22102 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21973 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17280 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
88%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС непохитний у прагненні справедливого миру для України без зародків нових конфліктів - фон дер Ляєн12 грудня, 00:04 • 6500 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 14349 перегляди
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 5262 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 13635 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 14731 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 49792 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 54402 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 54473 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 65171 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 65503 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 14 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 34368 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 35537 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 40751 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 36992 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
FIFA (серія відеоігор)

Reddit подала до суду на Австралію через заборону соцмереж для дітей

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Компанія Reddit подала позов до найвищого суду Австралії з вимогою скасувати заборону на доступ до соцмереж для осіб до 16 років. Фірма вважає, що заборона порушує конституційну свободу політичної комунікації та може перешкодити політичному дискурсу молоді.

Reddit подала до суду на Австралію через заборону соцмереж для дітей

У п’ятницю, 12 грудня, компанія Reddit подала позов до найвищого суду Австралії з вимогою скасувати заборону на доступ до соцмереж для осіб до 16 років, назвавши це втручанням у політичний дискурс. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Фірма із Сан-Франциско, для якої Австралія є одним з ключових ринків, заявила у зверненні до Високого суду, що заборону слід визнати недійсною, оскільки вона порушує гарантовану конституцією свободу політичної комунікації.

Навіть якщо суд визнає закон чинним, Reddit можуть виключити з-під його дії, оскільки платформа не відповідає визначенню "соціальної мережі", йдеться в документі. Відповідачами зазначені Співдружність Австралії та міністерка зв’язку Аніка Веллс.

Позов подали на другий день після запуску унікальної світової заборони на доступ до соцмереж для осіб молодших 16 років. Це вже друга судова скарга: минулого місяця позов подали двоє підлітків, що представляють австралійську лібертаріанську групу.

Втім, вступ до справи компанії Силіконової долини з ринковою вартістю $44 млрд значно збільшує потенційні ресурси для тривалого судового процесу. Успіх Reddit може відкрити шлях іншим платформам для аналогічних позовів.

ЄС підтримав запровадження мінімального віку для користування соцмережами24.10.25, 11:23 • 4540 переглядiв

На думку представників компанії закон "створює серйозні проблеми з приватністю та політичним висловленням для всіх користувачів інтернету".  У 12-сторінковому зверненні компанія зазначає, що заборона користувачам до 16 років завадить політичному дискурсу.

Громадяни Австралії віком до 16 років за кілька років, якщо не за кілька місяців, стануть виборцями. Вибір цих громадян буде сформований політичною комунікацією, у якій вони беруть участь до досягнення 18 років

- йдеться в документі.

Речник міністерки Веллс заявив, що уряд Австралії "на боці батьків та дітей, а не платформ" і буде "твердо стояти на захисті молодих австралійців від шкоди в соцмережах". Міністр охорони здоров’я Марк Батлер звинуватив Reddit у тому, що той захищає прибутки, а не право молоді на політичні вислорвлювання, і пообіцяв боротися до кінця.

Нагадаємо

Австралія законодавчо заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж, включаючи TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе закликав молодь використовувати вільний час для особистого розвитку.

Австралія додала Reddit і Kick до списку соціальних мереж, заборонених для осіб віком до 16 років, що є частиною новаторського закону. Ці платформи, разом з іншими гігантами, зіткнуться з юридичним зобов'язанням закривати облікові записи молодших дітей з 10 грудня.

Ольга Розгон

Новини Світу