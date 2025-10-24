ЄС підтримав запровадження мінімального віку для користування соцмережами

Країни-члени ЄС підтримали ідею запровадження мінімального віку для доступу до соціальних мереж, наголосивши при цьому на необхідності захисту неповнолітніх та збереженні національних повноважень у цьому питанні. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Європейська рада наголошує на важливості захисту неповнолітніх, зокрема через встановлення "цифрового повноліття" для доступу до соціальних мереж, із повагою до національних компетенцій - йдеться у заяві, ухваленій під час саміту ЄС у Брюсселі в четвер.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно надала новий імпульс цій дискусії, закликавши встановити мінімальний вік користування соціальними мережами на рівні всього ЄС. Група експертів має представити рекомендації щодо найкращого шляху розвитку до кінця року.

"Можна й потрібно зробити більше, щоб краще захищати дітей в інтернеті", — заявив речник комісії.

Фон дер Ляєн порівняла можливі вікові обмеження для соціальних мереж із заборонами на споживання тютюну та алкоголю.

Вона також звернула увагу на приклад Австралії, де парламент у листопаді 2024 року ухвалив закон, що обмежує доступ до соціальних мереж для дітей і підлітків. Згідно з новими правилами, користуватися платформами зможуть лише особи віком від 16 років. Міра набуде чинності у грудні.

Європейська комісія вже працює над технічними основами для впровадження вікових обмежень. Розробляється програма для перевірки віку, покликана захищати неповнолітніх в інтернеті. Мета — створити надійні системи перевірки віку для контенту, що не підходить для дітей.

Нагадаємо

Уряди по всьому світу все частіше вводять перевірку віку в інтернеті, щоб убезпечити дітей від шкідливого контенту. Так у липні Велика Британія зобов’язала сайти з порнографією перевіряти, що користувачам є 18 років.

У США Верховний суд дозволив окремим штатам ухвалювати подібні правила, а в Ірландії цього літа запровадили обов’язкову перевірку віку для сервісів обміну відео.

З 10 грудня нові правила набудуть чинності й в Австралії. Вони поширюватимуться на Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat та інші популярні платформи. За задумом уряду, ці обмеження мають захистити дітей від алгоритмів і функцій, які змушують проводити в мережі дедалі більше часу й наражають на небезпечний контент.

