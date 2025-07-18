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Pornhub припинив роботу у Франції через закон про перевірку віку

Київ • УНН

 • 4422 перегляди

Pornhub вдруге припинив роботу у Франції через відновлення дії закону про перевірку віку, який вимагає сторонньої системи верифікації. Компанія Aylo, власник Pornhub, заявляє, що нові вимоги неефективні та створюють ризики для конфіденційності користувачів.

Pornhub припинив роботу у Франції через закон про перевірку віку

Вже вдруге Pornhub припинив роботу у Франції - цього разу після відновлення дії закону про перевірку віку. Компанія заявляє, що нові вимоги не лише неефективні у захисті дітей, а й створюють серйозні ризики для конфіденційності користувачів.

Про це пише УНН із посиланням на Mashable.

Деталі

Як зазначає видання, "Pornhub припинив роботу у Франції минулого місяця в очікуванні набрання чинності закону країни про перевірку віку".

Однак через кілька тижнів дію закону було призупинено, тоді платформа відновила роботу. Втім тепер Pornhub знову заблокував себе через відновлення дії закону.

Закон Франції про перевірку вікуВін вимагає від порносайтів встановлювати сторонню систему для перевірки віку відвідувачів. Ця система також має бути "подвійно сліпою", тобто порносайт не знає віку відвідувача, а система перевірки не знає, до якого сайту він звертається.

16 червня Адміністративний суд Парижа призупинив дію закону, посилаючись на правила ЄС.

15 липня Державна рада скасувала призупинення. Того ж дня Aylo (якій належить Pornhub та інші сайти для дорослих, такі як YouPorn та Redtube) опублікувала заяву про те, що вона знову припиняє діяльність у Франції.

Хоча важливі питання щодо впровадження закону у Франції все ще розглядаються, ми стверджуємо, що громадяни Франції заслуговують на регулювання, яке запобігатиме доступу дітей до контенту для дорослих і яке можна ефективно застосовувати

– заявляє Айло.

"Вони також заслуговують на захист своєї конфіденційності та конфіденційних даних. Знову ж таки, ми вважаємо, що нинішній підхід стикається зі значними труднощами у досягненні цих важливих цілей", - додали у компанії.

Далі Aylo заявляє, що перевірка віку щоразу, коли хтось відвідує сайт, не захищає неповнолітніх, а навпаки, "ставить під загрозу конфіденційність через потенційні витоки даних".

Вона також зазначила, що ці закони наражають дітей на небезпеку, спрямовуючи їх на вебсайти, які не відповідають законам.

Ми запитуємо французький уряд та Arcom (регулятор звязку – ред.), скільки неповнолітніх було захищено протягом шести тижнів з моменту набрання чинності цим законом? 

- ідеться у заяві.

Надайте дані про те, як це зменшило доступ до контенту, неприйнятного для певного віку

- наголосили в компанії.

Ці ж самі занепокоєння висловлювали Mashable захисники свободи слова: сайти з перевіркою віку не працюватимуть, їх легко обійти за допомогою VPN, а також вони мають проблеми з конфіденційністю та безпекою в Інтернеті.

Зокрема Proton VPN зафіксував 1000% збільшення кількості реєстрацій у Франції протягом 30 хвилин після першого блокування.

Aylo виступає за фільтри на рівні платформи, щоб запобігти доступу неповнолітніх до цих вебсайтів.

Доповнення

Верховний суд США нещодавно підтвердив конституційність закону Техасу про перевірку віку, що створило юридичний прецедент для впровадження подібних норм в інших штатах.

У відповідь на це Pornhub обмежив доступ до свого контенту в більшості з них. Тим часом у Великій Британії закон про верифікацію віку набуде чинності 25 липня - Pornhub планує дотримуватися нових вимог і продовжити роботу в країні.

Раніше УНН писав, що уряд Франції заявив, що оскаржить рішення, ухвалене Адміністративним судом Парижа в понеділок 16 липня, яке відмінило обов'язок для порносайтів, створених у ЄС, перевіряти вік користувачів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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