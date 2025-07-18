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Pornhub прекратил работу во Франции из-за закона о проверке возраста

Киев • УНН

 • 3836 просмотра

Pornhub во второй раз прекратил работу во Франции из-за возобновления действия закона о проверке возраста, который требует сторонней системы верификации. Компания Aylo, владелец Pornhub, заявляет, что новые требования неэффективны и создают риски для конфиденциальности пользователей.

Pornhub прекратил работу во Франции из-за закона о проверке возраста

Уже во второй раз Pornhub прекратил работу во Франции — на этот раз после возобновления действия закона о проверке возраста. Компания заявляет, что новые требования не только неэффективны в защите детей, но и создают серьезные риски для конфиденциальности пользователей.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Как отмечает издание, "Pornhub прекратил работу во Франции в прошлом месяце в ожидании вступления в силу закона страны о проверке возраста".

Однако через несколько недель действие закона было приостановлено, тогда платформа возобновила работу. Впрочем, теперь Pornhub снова заблокировал себя из-за возобновления действия закона.

Закон Франции о проверке возраста требует от порносайтов устанавливать стороннюю систему для проверки возраста посетителей. Эта система также должна быть "двойной слепой", то есть порносайт не знает возраста посетителя, а система проверки не знает, к какому сайту он обращается.

16 июня Административный суд Парижа приостановил действие закона, ссылаясь на правила ЕС.

15 июля Государственный совет отменил приостановление. В тот же день Aylo (которой принадлежит Pornhub и другие сайты для взрослых, такие как YouPorn и Redtube) опубликовала заявление о том, что она снова прекращает деятельность во Франции.

Хотя важные вопросы по внедрению закона во Франции все еще рассматриваются, мы утверждаем, что граждане Франции заслуживают регулирования, которое будет предотвращать доступ детей к контенту для взрослых и которое можно эффективно применять

– заявляет Айло.

"Они также заслуживают защиты своей конфиденциальности и конфиденциальных данных. Опять же, мы считаем, что нынешний подход сталкивается со значительными трудностями в достижении этих важных целей", - добавили в компании.

Далее Aylo заявляет, что проверка возраста каждый раз, когда кто-то посещает сайт, не защищает несовершеннолетних, а наоборот, "ставит под угрозу конфиденциальность из-за потенциальных утечек данных".

Она также отметила, что эти законы подвергают детей опасности, направляя их на веб-сайты, которые не соответствуют законам.

Мы спрашиваем французское правительство и Arcom (регулятор связи – ред.), сколько несовершеннолетних было защищено в течение шести недель с момента вступления в силу этого закона? 

- говорится в заявлении.

Предоставьте данные о том, как это уменьшило доступ к контенту, неприемлемому для определенного возраста

- подчеркнули в компании.

Эти же самые опасения высказывали Mashable защитники свободы слова: сайты с проверкой возраста не будут работать, их легко обойти с помощью VPN, а также они имеют проблемы с конфиденциальностью и безопасностью в Интернете.

В частности, Proton VPN зафиксировал 1000% увеличение количества регистраций во Франции в течение 30 минут после первой блокировки.

Aylo выступает за фильтры на уровне платформы, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к этим веб-сайтам.

Дополнение

Верховный суд США недавно подтвердил конституционность закона Техаса о проверке возраста, что создало юридический прецедент для внедрения подобных норм в других штатах.

В ответ на это Pornhub ограничил доступ к своему контенту в большинстве из них. Тем временем в Великобритании закон о верификации возраста вступит в силу 25 июля - Pornhub планирует соблюдать новые требования и продолжить работу в стране.

Ранее УНН писал, что правительство Франции заявило, что обжалует решение, принятое Административным судом Парижа в понедельник 16 июля, которое отменило обязанность для порносайтов, созданных в ЕС, проверять возраст пользователей.

Алена Уткина

Алена Уткина

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