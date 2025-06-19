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Перевірка віку у Франції на порносайтах зіткнулася з правовими питаннями - Euractiv

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Адміністративний суд Парижа скасував обов'язок для порносайтів ЄС перевіряти вік користувачів. Уряд Франції оскаржить це рішення, вважаючи, що дотримувався законної процедури.

Перевірка віку у Франції на порносайтах зіткнулася з правовими питаннями - Euractiv

У Франції уряд заявив, що оскаржить рішення, ухвалене Адміністративним судом Парижа в понеділок, яке відмінило обов'язок для порносайтів, створених у ЄС, перевіряти вік користувачів, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

16 червня Адміністративний суд Парижа припинив дію вимоги французького уряду щодо перевірки віку для порнокомпаній з ЄС доти, доки указ, який цього вимагає, не буде визнаний законним відповідно до законодавства ЄС.

"Цей серйозний сумнів пов’язаний з можливим неправильним впровадженням французьким урядом процедури, передбаченої Директивою про електронну комерцію", - сказав юрист і партнер-засновник французької юридичної фірми Momentum Avocats Жан-Себастьян Марієс виданню Euractiv.

Французька влада вважає, що вона дотримувалася правильної процедури, тому вона подала апеляцію до Державної ради з метою відновити перевірку віку.

Учора міністр з питань штучного інтелекту та цифрових технологій країни Клара Шаппаз написала в повідомленні у X, що уряд, як і раніше, "повністю прихильний" до дотримання вимог перевірки віку на всіх порносайтах, також назвавши це своїм "пріоритетом".

У Франції соцмережі X, Bluesky та Reddit під прицілом через жорсткі урядові заходи щодо порнографії - Politico 11.06.25, 12:18 • 2862 перегляди

Суть проблеми, з якою стикається французький уряд, полягає у процедурі, яку він використовує для спроби обійти принцип країни походження ЄС. Цей принцип, заснований на вільному переміщенні товарів у ЄС та встановлений Директивою ЄС про електронну комерцію 2002 року, означає, що країна не може регулювати компанію, що базується в іншій державі ЄС, якщо не буде дотримано формальної процедури заперечення за участю країни та Єврокомісії.

У цьому випадку Адміністративний суд Парижа ухвалив, що французький указ, накладений на Hammy Media LTD, що базується на Кіпрі, власника Xhamster, повинен бути переглянутий. Aylo, власник YouPorn, Pornhub та RedTube, також базується на Кіпрі.

Французьке цифрове міністерство повідомило Euractiv, що вони дотримувалися процедури, повідомивши країни ЄС, у яких розміщені компанії, і надавши три місяці для відповіді. Вони також заявили, що процедура заснована на французькому законі, який відповідає директиві ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Однак, щодо принципу країни походження, якщо самі країни не висувають заперечень, Марієс сказав, що Директива про електронну комерцію вимагає подальшого кроку повідомлення Єврокомісії для схвалення - про що французьке міністерство, схоже, не знає, пише видання. 

Французький уряд розглядає можливість визначити платформу X як "порнографічну"09.06.25, 10:37 • 3260 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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