Проверка возраста во Франции на порносайтах столкнулась с правовыми вопросами - Euractiv

Во Франции правительство заявило, что обжалует решение, принятое Административным судом Парижа в понедельник, которое отменило обязанность для порносайтов, созданных в ЕС, проверять возраст пользователей, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

16 июня Административный суд Парижа приостановил действие требования французского правительства по проверке возраста для порнокомпаний из ЕС до тех пор, пока указ, который этого требует, не будет признан законным в соответствии с законодательством ЕС.

"Серьезное сомнение связано с возможным неправильным внедрением французским правительством процедуры, предусмотренной Директивой об электронной коммерции", - сказал юрист и партнер-основатель французской юридической фирмы Momentum Avocats Жан-Себастьян Мариес изданию Euractiv.

Французские власти считают, что они придерживались правильной процедуры, поэтому она подала апелляцию в Государственный совет с целью восстановить проверку возраста.

Вчера министр по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий страны Клара Шаппаз написала в сообщении в X, что правительство по-прежнему "полностью привержено" соблюдению требований проверки возраста на всех порносайтах, также назвав это своим "приоритетом".

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Суть проблемы, с которой сталкивается французское правительство, заключается в процедуре, которую оно использует для попытки обойти принцип страны происхождения ЕС. Этот принцип, основанный на свободном перемещении товаров в ЕС и установленный Директивой ЕС об электронной коммерции 2002 года, означает, что страна не может регулировать компанию, базирующуюся в другом государстве ЕС, если не будет соблюдена формальная процедура возражения с участием страны и Еврокомиссии.

В этом случае Административный суд Парижа постановил, что французский указ, наложенный на Hammy Media LTD, базирующуюся на Кипре, владельца Xhamster, должен быть пересмотрен. Aylo, владелец YouPorn, Pornhub и RedTube, также базируется на Кипре.

Французское цифровое министерство сообщило Euractiv, что они придерживались процедуры, уведомив страны ЕС, в которых размещены компаний, и предоставив три месяца для ответа. Они также заявили, что процедура основана на французском законе, который соответствует директиве ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Однако, касательно принципа страны происхождения, если сами страны не выдвигают возражений, Мариес сказал, что Директива об электронной коммерции требует дальнейшего шага уведомления Еврокомиссии для одобрения - о чем французское министерство, похоже, не знает, пишет издание.

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