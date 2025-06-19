Проверка возраста во Франции на порносайтах столкнулась с правовыми вопросами - Euractiv

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
14:14 • 3720 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
13:56 • 12407 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
13:07 • 16859 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
11:44 • 26422 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
10:50 • 78957 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 52604 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 138348 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 183045 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 93024 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 129703 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.7м/с
39%
749мм
Популярные новости
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 137657 просмотра
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов19 июня, 08:27 • 46978 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 99395 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 41897 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 30334 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 31117 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 42684 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать10:50 • 78957 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 100231 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 138447 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони14:51 • 18 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 15348 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 166401 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 215842 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 222800 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

Проверка возраста во Франции на порносайтах столкнулась с правовыми вопросами - Euractiv

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Административный суд Парижа отменил обязанность для порносайтов ЕС проверять возраст пользователей. Правительство Франции обжалует это решение, считая, что соблюдало законную процедуру.

Проверка возраста во Франции на порносайтах столкнулась с правовыми вопросами - Euractiv

Во Франции правительство заявило, что обжалует решение, принятое Административным судом Парижа в понедельник, которое отменило обязанность для порносайтов, созданных в ЕС, проверять возраст пользователей, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

16 июня Административный суд Парижа приостановил действие требования французского правительства по проверке возраста для порнокомпаний из ЕС до тех пор, пока указ, который этого требует, не будет признан законным в соответствии с законодательством ЕС.

"Серьезное сомнение связано с возможным неправильным внедрением французским правительством процедуры, предусмотренной Директивой об электронной коммерции", - сказал юрист и партнер-основатель французской юридической фирмы Momentum Avocats Жан-Себастьян Мариес изданию Euractiv.

Французские власти считают, что они придерживались правильной процедуры, поэтому она подала апелляцию в Государственный совет с целью восстановить проверку возраста.

Вчера министр по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий страны Клара Шаппаз написала в сообщении в X, что правительство по-прежнему "полностью привержено" соблюдению требований проверки возраста на всех порносайтах, также назвав это своим "приоритетом".

Во Франции соцсети X, Bluesky и Reddit под прицелом из-за жестких правительственных мер по борьбе с порнографией - Politico11.06.25, 12:18 • 2862 просмотра

Суть проблемы, с которой сталкивается французское правительство, заключается в процедуре, которую оно использует для попытки обойти принцип страны происхождения ЕС. Этот принцип, основанный на свободном перемещении товаров в ЕС и установленный Директивой ЕС об электронной коммерции 2002 года, означает, что страна не может регулировать компанию, базирующуюся в другом государстве ЕС, если не будет соблюдена формальная процедура возражения с участием страны и Еврокомиссии.

В этом случае Административный суд Парижа постановил, что французский указ, наложенный на Hammy Media LTD, базирующуюся на Кипре, владельца Xhamster, должен быть пересмотрен. Aylo, владелец YouPorn, Pornhub и RedTube, также базируется на Кипре.

Французское цифровое министерство сообщило Euractiv, что они придерживались процедуры, уведомив страны ЕС, в которых размещены компаний, и предоставив три месяца для ответа. Они также заявили, что процедура основана на французском законе, который соответствует директиве ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Однако, касательно принципа страны происхождения, если сами страны не выдвигают возражений, Мариес сказал, что Директива об электронной коммерции требует дальнейшего шага уведомления Еврокомиссии для одобрения - о чем французское министерство, похоже, не знает, пишет издание.

Французское правительство рассматривает возможность определить платформу X как "порнографическую"09.06.25, 10:37 • 3260 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Европейская комиссия
Европейский Союз
Франция
Кипр
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9