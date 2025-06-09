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Французское правительство рассматривает возможность определить платформу X как "порнографическую"

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Правительство Франции рассматривает возможность обязать X Илона Маска проверять возраст пользователей. Это может ограничить доступ детей к соцсети из-за распространения порнографического контента.

Французское правительство рассматривает возможность определить платформу X как "порнографическую"

Париж рассматривает возможность обязать X Маска проверять возраст пользователей. Это может фактически запретить детям доступ к программе социальных сетей.

Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Правительство Франции рассматривает возможность определения X как порноплатформы, что может стать преградой в доступе детей к программе соцсетей.

2024 году X указывает на то, что он принимает распространение порнографического контента. Поэтому он должен рассматриваться как таковой

- заявили в офисе министра цифровых технологий Клары Шаппаз.

Ведомство цифровых технологий Франции сейчас изучает вопрос. Речь идет о "обозначении X в указе о порнографических сайтах, которые должны проверять возраст своих пользователей".

Подтверждение произошло после появления Чаппаз во французском телешоу "Quotidien" в четверг вечером. Она сказала, что X вскоре получит "такие же хорошие бумаги, как YouPorn", которые указывают X запретить контент для взрослых или ввести возрастной скрининг.

Напомним

УНН сообщал, что Pornhub подал в суд на ЕС из-за правил онлайн-контента, принятых Брюсселем в ЕС.

В Австралии одобрили самый жесткий в мире запрет на соцсети для детей до 16 лет 28.11.24, 17:13 • 19450 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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