Французское правительство рассматривает возможность определить платформу X как "порнографическую"

Париж рассматривает возможность обязать X Маска проверять возраст пользователей. Это может фактически запретить детям доступ к программе социальных сетей.

Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Правительство Франции рассматривает возможность определения X как порноплатформы, что может стать преградой в доступе детей к программе соцсетей.

2024 году X указывает на то, что он принимает распространение порнографического контента. Поэтому он должен рассматриваться как таковой - заявили в офисе министра цифровых технологий Клары Шаппаз.

Ведомство цифровых технологий Франции сейчас изучает вопрос. Речь идет о "обозначении X в указе о порнографических сайтах, которые должны проверять возраст своих пользователей".

Подтверждение произошло после появления Чаппаз во французском телешоу "Quotidien" в четверг вечером. Она сказала, что X вскоре получит "такие же хорошие бумаги, как YouPorn", которые указывают X запретить контент для взрослых или ввести возрастной скрининг.

Напомним

УНН сообщал, что Pornhub подал в суд на ЕС из-за правил онлайн-контента, принятых Брюсселем в ЕС.

В Австралии одобрили самый жесткий в мире запрет на соцсети для детей до 16 лет