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В Австралии одобрили самый жесткий в мире запрет на соцсети для детей до 16 лет

В Австралии одобрили самый жесткий в мире запрет на соцсети для детей до 16 лет

Киев  •  УНН

 • 7080 просмотра

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Сенат Австралии одобрил закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Компаниям грозят штрафы до 32,5 млн долларов за нарушение, закон вступит в силу через 12 месяцев.

Австралия запретит детям до 16 лет пользоваться социальными сетями после того, как ее Сенат одобрил самое строгое в мире законодательство, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Запрет, который вступит в силу не ранее, чем через 12 месяцев, может привести к штрафу технологических компаний до 50 млн австралийских долларов (32,5 млн долларов), если они не будут его соблюдать.

Премьер-министр Энтони Албанизи заявил, что законодательство необходимо для защиты молодежи от "вреда" социальных сетей, что поддержали многие родительские группы.

Но критики говорят, что вопросы о том, как будет работать запрет, и его влияние на конфиденциальность и социальные связи, остались без ответа.

Это не первая попытка в глобальном масштабе ограничить использование детьми социальных сетей, но она подразумевает самый высокий возрастной предел, установленный какой-либо страной, и не предусматривает исключений для существующих пользователей или тех, у кого есть родительское согласие.

"Это глобальная проблема, и мы хотим, чтобы у молодых австралийцев, по сути, было детство, - сказал Албанизи, представляя законопроект в нижней палате на прошлой неделе. - Мы хотим, чтобы родители были спокойны".

Принятый Сенатом 34 голосами против 19 поздно вечером в четверг, законопроект вернется в Палату представителей, где у правительства есть большинство, что означает, что он обязательно будет принят, для одобрения поправок, прежде чем стать законом, отмечает издание.

В законопроекте не указано, какие платформы будут запрещены. Эти решения будут приняты позже министром связи Австралии, который обратится за советом к комиссару по электронной безопасности - интернет-регулятору, который будет обеспечивать соблюдение правил.

Исключение составляют игровые платформы и платформы обмена сообщениями, а также сайты, к которым можно получить доступ без учетной записи, то есть YouTube, например, скорее всего, не будет затронут.

Правительство заявляет, что то, будет ли оно полагаться на какую-либо форму технологии проверки возраста для реализации ограничений - будет протестировано в ближайшие месяцы, как и варианты. Платформы социальных сетей должны сами добавить эти процессы.

Однако цифровые исследователи предупредили, что нет никаких гарантий, что неуказанная технология, которая может полагаться на биометрические данные или информацию об идентичности, будет работать. Критики также требовали гарантий того, что конфиденциальность будет защищена.

Они также предупредили, что ограничения можно легко обойти с помощью таких инструментов, как VPN, которые могут скрыть местоположение пользователя и создать видимость того, что он входит в систему из другой страны.

Однако дети, которые найдут способы обойти правила, не будут подвергаться штрафам.

Опросы по реформам, хотя и ограниченные, показывают, что их поддерживает большинство австралийских родителей и опекунов.

Но многие эксперты говорят, что запрет - "слишком грубый инструмент" для эффективного устранения рисков, связанных с использованием социальных сетей, и предупреждают, что он может в конечном итоге подтолкнуть детей в менее регулируемые уголки Интернета.

В течение короткого периода консультаций перед принятием законопроекта Google и Snap критиковали законопроект за отсутствие более подробной информации, а Meta заявила, что законопроект будет "неэффективным" и не будет соответствовать заявленной цели - дать детяс больше безопасности.

В своем заявлении TikTok указал, что правительственное определение платформы социальных сетей было настолько "широким и неясным", что "почти каждый онлайн-сервис может подпадать под [него]".

X поставил под сомнение "законность" законопроекта, заявив, что он может быть несовместим с международными нормами и договорами о правах человека, которые подписала Австралия.

Некоторые защитники прав молодежи также обвинили правительство в том, что оно не до конца понимает роль социальных сетей в их жизни и исключает их из дебатов.

Альбанизи признал, что дебаты сложны, но решительно отстаивал законопроект.

Дополнение

В прошлом году Франция ввела закон, блокирующий доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет без согласия родителей, хотя исследования показывают, что почти половина пользователей смогла обойти запрет с помощью VPN.

Закон в американском штате Юта, который был похож на австралийский, был отменен федеральным судьей, который счел его неконституционным.

Мировые лидеры с большим интересом следят за законами Австралии.

Недавно Норвегия пообещала пойти по стопам страны, а на прошлой неделе министр технологий Великобритании заявил, что аналогичный запрет "рассматривается" - хотя позже он добавил: "не... на данный момент".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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