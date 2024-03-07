Pornhub подав до суду на ЄС з метою оскаржити нові зобов’язання модерації контенту

Один з найпопулярніших порносайтів у світі звернувся суду щоб призупинити дію правила, яке вимагає від компанії детального розкриття бібліотеки реклами, що розміщується на платформі Pornhub. Позови у суд подали також інші європейські порнокомпанії.

Про це передає УНН із посиланням на Politico та Le Monde.

Деталі

Pornhub подав до суду на ЄС через правила онлайн-контенту прийняті Брюсселем у ЄС, - представники сайтів Pornhub та Xvideos попросили суд призупинити дію правила, яке вимагає від них створити детальний загальний доступ до реклами, яку містить їхні платформи.

Також позов проти Європейської комісії подала Stripchat, проте поки незрозуміло, який закон ЄС оскаржує компанія.

У грудні Європейська комісія визнала три порносайти дуже великими онлайн-платформами відповідно до DSA. Якщо онлайн-платформу відвідують понад 45 мільйонів європейців, необхідні додаткові зобов’язаннями щодо боротьби з незаконним і шкідливим контентом. Зокрема вказується про потенційне впровадження механізмів блокування неповнолітнім доступу до веб-сайту.

Втім Pornhub заперечує, що відноситься до категорії дуже великої онлайн-платформи.

Раніше Pornhub повідомляв, що має 33 мільйони користувачів щомісяця, тоді як Stripchat заявив, що його відвідують майже 32 мільйони європейців щомісяця.

Інші досягнення у XVIdeos, - у компанії виявлено більше ніж 160 мільйонів користувачів у ЄС.

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Доповнення

Як повідомляє Le Monde, у Франції, 6 березня, Державна рада оголосила, що передала на розгляд Суду Європейського Союзу (СЄС) питання блокування порнографічних веб-сайтів, які не перевіряють вік своїх відвідувачів.

Початковий запит на блокування був поданий регулятором телерадіомовлення до Паризького суду в 2021 році і стосувався п'яти порнографічних сайтів: Pornhub, Xvideos, Tukif, xhHamster і XNXX.

Рішення суду все ще підлягає розгляду апеляцій на виконавчий указ, а звернення до Суду Європейського Союзу додасть ще одну серйозну затримку.

Вказується, що через чотири роки після ухвалення закону від 30 липня 2020 року жодна процедура блокування порнографічного сайту досі не була успішною.

Інший запит, націлений на дев'ять сайтів (включно з лідером Pornhub), очолюваних асоціаціями e-Enfance і La Voix de l'enfant, нещодавно був переданий Касаційним судом до Апеляційного суду Парижа.

Нагадаємо

ЄС класифікував Pornhub, Xvideos і Stripchat як "дуже великі онлайн-платформи", що робить їх об'єктом нових правил модерації контенту відповідно до Закону про цифрові послуги з потенційними штрафами за їх недотримання.

PornHub запровадив нові правила, які вимагають письмової згоди від усіх учасників відео, на додаток до перевірки ідентифікації. Цей захід спрямований на запобігання поширенню контенту без згоди та так званого "порно помсти".

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