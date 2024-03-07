У Європарламенті дали перше добро на безмитний доступ до ЄС українських товарів ще на рік, але із правом на обмеження
Київ • УНН
Комітет Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, дозволивши безмитний експорт сільськогосподарської продукції до ЄС до 5 червня 2025 року, із запобіжними заходами для усунення потенційних перебоїв на ринку.
Депутати Європарламенту в комітеті з міжнародної торгівлі схвалили продовження заходів щодо лібералізації торгівлі ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої агресивної війни росії, але даючи можливість Єврокомісії вводити обмеження у разі "перебоїв на ринку ЄС", повідомили у четвер у пресслужбі комітету, пише УНН.
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"Депутати Європарламенту в четвер 26 голосами при 10 "проти" і 1, хто утримався, схвалили пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік, з 6 червня 2024 року по 5 червня 2025 року, на підтримку України в умовах триваючої агресивної війни росії проти цієї країни", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, це законодавство "наділяє Єврокомісію повноваженнями вживати швидких заходів та вводити будь-які необхідні заходи у разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт". Воно також передбачає механізм "екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць та цукру", а це, як вказано, означає, що "якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, тарифи будуть знову введені".
Продовження торгівельних заходів ЄС забезпечить Україні можливість продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію до ЄС, що є найважливішим джерелом життя української економіки. У той же час пропозиція включає надійні гарантії, що гарантують, що наші фермери не будуть перевантажені раптовим зростанням імпорту. Єврокомісія зможе знову запровадити тарифи або вжити будь-яких інших необхідних заходів, якщо виявить, що імпорт певних продуктів призводить до порушень на ринку. Це хороший баланс між продовженням нашої життєво важливої підтримки України та необхідним захистом наших ринків"
"Очікується, що Європарламент проголосує за позицію у першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Якщо Європарламент прийме позицію в першому читанні, Рада ЄС офіційно схвалить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС", - вказали у інституції.
Доповнення
Угода про асоціацію між ЄС та Україною, що включає Зону глибокої та всеосяжної вільної торгівлі, забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до ринку ЄС з 2016 року. Відразу після початку російської агресивної війни проти України ЄС запровадив у червні 2022 року автономні торговельні заходи, які дозволяють безмитний доступ для всіх українських товарів на ринок ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у червні 2023 року та закінчуються 5 червня 2024 року.
За даними Єврокомісії, загальний імпорт ЄС з України становив 24,3 мільярда євро за 12 місяців до жовтня 2023 року порівняно з довоєнним рівнем 2021 року, що становив 24 мільярди євро.