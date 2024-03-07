У Європарламенті дали перше добро на безмитний доступ до ЄС українських товарів ще на рік, але із правом на обмеження

Депутати Європарламенту в комітеті з міжнародної торгівлі схвалили продовження заходів щодо лібералізації торгівлі ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої агресивної війни росії, але даючи можливість Єврокомісії вводити обмеження у разі "перебоїв на ринку ЄС", повідомили у четвер у пресслужбі комітету, пише УНН.

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"Депутати Європарламенту в четвер 26 голосами при 10 "проти" і 1, хто утримався, схвалили пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік, з 6 червня 2024 року по 5 червня 2025 року, на підтримку України в умовах триваючої агресивної війни росії проти цієї країни", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, це законодавство "наділяє Єврокомісію повноваженнями вживати швидких заходів та вводити будь-які необхідні заходи у разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт". Воно також передбачає механізм "екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць та цукру", а це, як вказано, означає, що "якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, тарифи будуть знову введені".

Продовження торгівельних заходів ЄС забезпечить Україні можливість продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію до ЄС, що є найважливішим джерелом життя української економіки. У той же час пропозиція включає надійні гарантії, що гарантують, що наші фермери не будуть перевантажені раптовим зростанням імпорту. Єврокомісія зможе знову запровадити тарифи або вжити будь-яких інших необхідних заходів, якщо виявить, що імпорт певних продуктів призводить до порушень на ринку. Це хороший баланс між продовженням нашої життєво важливої підтримки України та необхідним захистом наших ринків" - прокоментувада доповідач по Україні, євродепутат Сандра Калнієте.

"Очікується, що Європарламент проголосує за позицію у першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Якщо Європарламент прийме позицію в першому читанні, Рада ЄС офіційно схвалить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС", - вказали у інституції.

Доповнення

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, що включає Зону глибокої та всеосяжної вільної торгівлі, забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до ринку ЄС з 2016 року. Відразу після початку російської агресивної війни проти України ЄС запровадив у червні 2022 року автономні торговельні заходи, які дозволяють безмитний доступ для всіх українських товарів на ринок ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у червні 2023 року та закінчуються 5 червня 2024 року.

За даними Єврокомісії, загальний імпорт ЄС з України становив 24,3 мільярда євро за 12 місяців до жовтня 2023 року порівняно з довоєнним рівнем 2021 року, що становив 24 мільярди євро.