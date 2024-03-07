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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения

В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 10:33  •  15162 просмотра

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Комитет Европейского парламента одобрил продление мер по либерализации торговли для Украины, разрешив беспошлинный экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС до 5 июня 2025 года, с мерами предосторожности для устранения потенциальных перебоев на рынке.

Депутаты Европарламента в комитете по международной торговле одобрили продление мер по либерализации торговли еще на один год, до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся агрессивной войны россии, но давая возможность Еврокомиссии вводить ограничения в случае "перебоев на рынке ЕС", сообщили в четверг в пресс-службе комитета, пишет УНН.

Детали

"Депутаты Европарламента в четверг 26 голосами при 10 "против" и 1 воздержавшемся одобрили предложение о продлении временного приостановления импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, в поддержку Украины в условиях продолжающейся агрессивной войны россии против этой страны", - говорится в сообщении.

Как указано, это законодательство "наделяет Еврокомиссию полномочиями принимать быстрые меры и вводить любые необходимые меры в случае значительных перебоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта". Оно также предусматривает механизм "экстренного торможения для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц и сахара", а это, как указано, означает, что "если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, тарифы будут снова введены".

Продолжение торговых мер ЕС обеспечит Украине возможность продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в ЕС, что является важнейшим источником жизни украинской экономики. В то же время предложение включает надежные гарантии, гарантирующие, что наши фермеры не будут перегружены внезапным ростом импорта. Еврокомиссия сможет снова ввести тарифы или принять любые другие необходимые меры, если обнаружит, что импорт определенных продуктов приводит к нарушениям на рынке. Это хороший баланс между продолжением нашей жизненно важной поддержки Украины и необходимой защитой наших рынков

- прокомментировала докладчик по Украине, евродепутат Сандра Калниете.

"Ожидается, что Европарламент проголосует за позицию в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Если Европарламент примет позицию в первом чтении, Совет ЕС официально одобрит регламент, и он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС", - указали в евроинституте.

Дополнение

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включающее Зону углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. Сразу после начала российской агрессивной войны против Украины ЕС ввел в июне 2022 года автономные торговые меры, которые позволяют беспошлинный доступ для всех украинских товаров на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и заканчиваются 5 июня 2024 года.

По данным Еврокомиссии, общий импорт ЕС из Украины составил 24,3 миллиарда евро за 12 месяцев до октября 2023 года по сравнению с довоенным уровнем 2021 года, который составлял 24 миллиарда евро.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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