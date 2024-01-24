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Лише за письмової згоди: PornHub посилив правила публікації відео на платформі

Лише за письмової згоди: PornHub посилив правила публікації відео на платформі

Київ • УНН

 • 27807 перегляди

PornHub запровадив нові правила, які вимагають письмової згоди від усіх учасників відео, на додаток до перевірки ідентифікації. Цей захід спрямований на запобігання поширенню контенту без згоди та так званого "порно помсти".

На PornHub запровадили нові правила щодо розміщення відео на платформі. Відтепер для цього потрібна письмова згода всіх учасників відео. Про це йдеться на сторінці техпідтримки передає УНН.

Деталі 

Тепер для підтвердження особи співвиконавця він має надати свою письмову згоду — раніше для цього було достатньо лише паспорта.

Pornhub зіткнеться з найсуворішим у ЄС режимом щодо онлайн-контенту21.12.23, 02:45 • 27389 переглядiв

У техпідтримці пояснили, що PornHub має чотири способи верифікації співвиконавця:

  • завантаження фотографії, на якому співвиконавець тримає власне посвідчення особи, а потім — чіткі світлини передньої та задньої сторони посвідчення особи, причому це не можуть бути скриншоти;
  • сканування обличчя співвиконавця в реальному часі та завантаження посвідчення особи;
  • підтвердження за допомогою електронного підпису, сканування обличчя та посвідчення особи;
  • подання документів, що посвідчують особу, разом із формою про згоду співвиконавця.

Доповнення

Зазначається, що у разі відсутності верифікації співвиконавця PornHub залишить відео на модерації, допоки всі учасники не виконають необхідні дії.

Нове правило передусім запобігає поширенню порнографічного контенту без згоди всіх учасників, зокрема так званої порнопомсти, компромату і діпфейків.

Нагадаємо

Порносайт Pornhub оприлюднив підсумки 2023 року. Названо основні тренди, а також топ-20 країн з найбільшими переглядами, куди потрапила й Україна.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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