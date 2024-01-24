Только при письменном согласии: PornHub ужесточил правила публикации видео на платформе

На PornHub ввели новые правила по размещению видео на платформе. Отныне для этого требуется письменное согласие всех участников видео. Об этом говорится на странице техподдержки передает УНН.

Детали

Теперь для подтверждения личности соисполнителя он должен предоставить свое письменное согласие - ранее для этого было достаточно лишь паспорта.

Pornhub столкнется с самым строгим в ЕС режимом в отношении онлайн-контента

В техподдержке объяснили, что PornHub имеет четыре способа верификации соисполнителя:

загрузка фотографии, на которой соисполнитель держит собственное удостоверение личности, а затем - четкие фотографии передней и задней стороны удостоверения личности, причем это не могут быть скриншоты;

сканирование лица соисполнителя в реальном времени и загрузка удостоверения личности;

подтверждение с помощью электронной подписи, сканирования лица и удостоверения личности;

представление документов, удостоверяющих личность, вместе с формой о согласии соисполнителя.

Дополнение

Отмечается, что в случае отсутствия верификации соисполнителя PornHub оставит видео на модерации, пока все участники не выполнят необходимые действия.

Новое правило прежде всего предотвращает распространение порнографического контента без согласия всех участников, в частности так называемой порномести, компромата и дипфейков.

Напомним,

Порносайт Pornhub обнародовал итоги 2023 года. Названы основные тренды, а также топ-20 стран с наибольшими просмотрами, куда попала и Украина.