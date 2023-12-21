Pornhub столкнется с самым строгим в ЕС режимом в отношении онлайн-контента

Три основных сайта с контентом для взрослых в Европе подпадают под действие закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Речь идет о Pornhub, Xvideos и Stripchat, сообщили в среду в Еврокомиссии, пишет УНН.

Детали

Европейская комиссия определила платформы с контентом для взрослых Pornhub, Xvideos и Stripchat так называемыми очень крупными онлайн-платформами, которые являются веб-сайтами, которые посещают в среднем более 45 миллионов европейцев ежемесячно.

Как указывает Politico, трем платформам придется начать борьбу с вредным контентом в апреле 2024 года, иначе им грозят огромные штрафы в соответствии с новыми правилами модерации контента. Штрафы за нарушение правил могут достигать 6 процентов мирового оборота.

Дополнение

25 апреля 2023 года Еврокомиссия определила первые 19 очень крупных онлайн-платформ и поисковых систем.

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