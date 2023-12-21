Pornhub столкнется с самым строгим в ЕС режимом в отношении онлайн-контента

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  135258 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  136862 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
  •  133869 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
  •  130359 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  154733 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  154675 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  155128 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  150829 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  143511 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  153344 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  148045 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  141207 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133689 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123839 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115260 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Pornhub столкнется с самым строгим в ЕС режимом в отношении онлайн-контента

ЕС классифицировал Pornhub, Xvideos и Stripchat как "очень крупные онлайн-платформы", что делает их объектом новых правил модерации контента в соответствии с Законом о цифровых услугах с потенциальными штрафами за их несоблюдение.

Новости Мира •   •  16345 просмотра
Pornhub столкнется с самым строгим в ЕС режимом в отношении онлайн-контента

Как пройти идентификацию на пенсию, не выходя из дома - разъяснили в Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины ввело видеоидентификацию для получения пенсии, людей призывают заполнить онлайн-форму на веб-портале Пенсионного фонда и выбрать удобный способ проведения видеоидентификации.

Общество •   •  20299 просмотра
Как пройти идентификацию на пенсию, не выходя из дома - разъяснили в Минсоцполитики

Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку

Британские врачи начали 72-часовую забастовку из-за спора о заработной плате, требуя ее повышения на 35%, тогда как правительство предлагает 8,8%. Забастовка вызывает значительные перебои в предоставлении медицинских услуг.

Новости Мира •   •  18186 просмотра
Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку

Индия призвала G7 отложить запрет на российские алмазы - СМИ

Индия попросила G7 отложить запрет на российские алмазы, ссылаясь на нечеткие правила прослеживаемости и беспокойство относительно обмена данными для своей алмазной промышленности.

Новости Мира •   •  18258 просмотра
Индия призвала G7 отложить запрет на российские алмазы - СМИ

россия конфискует энергетические активы у "недружественных" европейских стран

путин подписал указы о конфискации россией энергетических активов у европейских компаний, которые считаются "недружественными", что коснется немецкой Wintershall и австрийской OMV. Компенсация будет определена россией.

Новости Мира •   •  20328 просмотра
россия конфискует энергетические активы у "недружественных" европейских стран

Вражеская атака на Полтавщину: обломки, вероятно, беспилотника окупантов упали на жилой дом

Обломки, вероятно, вражеского беспилотника попали в жилой дом в Миргородском районе Полтавской области, никто не пострадал. Убытки будет оценивать комиссия.

Война •   •  52943 просмотра
Вражеская атака на Полтавщину: обломки, вероятно, беспилотника окупантов упали на жилой дом

В ЕС сделали первый шаг к разрешению охоты на волков

Европейская комиссия планирует снизить охранный статус волков, разрешив охоту на них. Это является следствием давления со стороны фермеров и охотников

Новости Мира •   •  40923 просмотра
В ЕС сделали первый шаг к разрешению охоты на волков

На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА

Жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

Война •   •  45002 просмотра
На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА

Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях

Посол Украины при Святом Престоле подарил Папе Франциску накануне Рождества традиционные яворовские игрушки, символизирующие напоминание о детях, которые страдают в Украине из-за войны.

Общество •   •  44098 просмотра
Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях

Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"

Подконтрольный россии суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 000 рублей за хранение исламских богословских книг, что было расценено как продолжение религиозных преследований.

Криминал и ЧП •   •  30224 просмотра
Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"