OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов

Платформа со взрослым контентом OnlyFans уплатила в бюджет Украины в 2023 году уже 944 тысячи долларов, сообщил во вторник нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

А тем временем OnlyFans за 9 месяцев 2023 года уплатила налогов в бюджет Украины на 944 тыс. долл. - сообщил Железняк в Telegram.

При этом, по словам Железняка, "законопроект о декриминализации порно те люди, которые получают зарплату с этих налогов, почему-то выносить не хотят".

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Дополнение

В июне 2021 года ввели "налог на Google". Законопроект, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.