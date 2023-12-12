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OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 14:35  •  13217 просмотра

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По словам народного депутата Ярослава Железняка, в 2023 году OnlyFans уплатил $944 000 налогов в бюджет Украины.

Платформа со взрослым контентом OnlyFans уплатила в бюджет Украины в 2023 году уже 944 тысячи долларов, сообщил во вторник нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

А тем временем OnlyFans за 9 месяцев 2023 года уплатила налогов в бюджет Украины на 944 тыс. долл.

- сообщил Железняк в Telegram.

При этом, по словам Железняка, "законопроект о декриминализации порно те люди, которые получают зарплату с этих налогов, почему-то выносить не хотят".

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Дополнение

В июне 2021 года ввели "налог на Google". Законопроект, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
OnlyFans цього року сплатив в бюджет України уже майже мільйон доларів
OnlyFans paid almost a million dollars to the Ukrainian budget this year
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OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в 2023 году OnlyFans уплатил $944 000 налогов в бюджет Украины.

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