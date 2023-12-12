OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов
Киев • УНН
По словам народного депутата Ярослава Железняка, в 2023 году OnlyFans уплатил $944 000 налогов в бюджет Украины.
Платформа со взрослым контентом OnlyFans уплатила в бюджет Украины в 2023 году уже 944 тысячи долларов, сообщил во вторник нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.
А тем временем OnlyFans за 9 месяцев 2023 года уплатила налогов в бюджет Украины на 944 тыс. долл.
При этом, по словам Железняка, "законопроект о декриминализации порно те люди, которые получают зарплату с этих налогов, почему-то выносить не хотят".
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Дополнение
В июне 2021 года ввели "налог на Google". Законопроект, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.
OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов
По словам народного депутата Ярослава Железняка, в 2023 году OnlyFans уплатил $944 000 налогов в бюджет Украины.
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