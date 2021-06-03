В Україні запроваджують "податок на Google"

Деталі

Так, метою законопроекту є збільшення доходів Державного бюджету від податку на додану вартість за рахунок залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, та створення сприятливих умов ефективного та необтяжливого адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку.

Законопроектом пропонується доповнити Податковий кодекс нормами:



щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами;



щодо удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.



Передбачається, що податки в Україні сплачуватимуть такі інтернет-гіганти, як Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube та Viber.

Водночас, як стверджують “слуги народу”, для українців, користувачів цих послуг — жодних податків не буде, пошук у Google чи користування соцмережами, як і раніше, залишається безкоштовним.

Що було раніше

У податковому комітеті ВР раніше пояснювали, що пропонується ввести зручний механізм для оподаткування інтернет-гігантів, аби забезпечити надходження до державного бюджету і урівняти в правах український і транснаціональний бізнес, який “чомусь сьогодні є пільговим”.